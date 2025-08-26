Almeyda: "Un equipo fue, otro esperó y se llevó los tres puntos"

Almeyda volvió a morderse la lengua y aseguró que nunca va a hablar mal de sus jugadores. “El análisis lo hago más en frío porque no quiero cometer errores”, indicó tras la finalización del encuentro. El técnico argentino aseguró que “la ilusión era otra, el resultado es adverso”.

Explicó que “los pequeños detalles deciden partidos y el rival no perdona, después sabíamos que contra este rival por sus características era difícil entrarle y en la segunda parte nos lastimaron”, valoró Matías Almeyda tras el encuentro. También lamentó las ocasiones falladas por su equipo: “Se intentó, pero con poca claridad; no fuimos certeros a la hora de definir”.

El entrenador del Sevilla volvió a pedir paciencia a los suyos. “Yo llevo dos partidos y no creo que se cambia todo en poco tiempo, esto requiere de trabajo, paciencia. Sé que no es fácil, no se sale de un día a otro”. Indicó que quiere “recuperar la confianza para que los jugadores puedan rendir con más tranquilidad. Por momentos estos chicos la tienen y hay otros en los que dudan”.

Al ser cuestionado sobre refuerzos, sigue con su idea de creer en el trabajo. “Corregir las cosas lleva un tiempo, aceptar el error, todo dependerá del trabajo que hagamos”. Incluso sacó las cosas positivas del encuentro: “Yo no lo veo todo mal, hay acciones de gol que se hacen, habrá que mejorar la puntería. El camino está, el resultado a favor ayudará y lo encontraremos”, agregó. Y acabó sus declaraciones con un resumen del partido: “Si analizo el partido, un equipo fue, otro esperó y se llevó los tres puntos”.