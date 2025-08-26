Gudelj tras la derrota contra el Getafe: "Demasiados errores para hacer nuestro juego"

El Sevilla perdió en su primer encuentro de la temporada en casa en un mal partido ante el Getafe y empiezan a encenderse las alarmas en la afición del Sevilla. El capitán Gudelj fue el que tuvo que dar la cara tras la derrota de su equipo en su estreno en casa en el que dijo que esperaban "mucho más delante de nuestra afición".

"Demasiado errores para hacer nuestro juego, pero también es difícil jugar la segunda parte contra el Getafe. De nuestra parte ha tenido que ser mucho más. Sabíamos cómo iba a jugar, felicidades del Getafe, enhorabuena y nosotros analizar el partido", fue la valoración del capitán en los micrófonos de Movistar+ en los que lamentó los errores. Uno suyo en la entrega al balón de Ejuke supuso el segundo gol del Getafe.

Además Gudelj aseguró que están "enfadados con el partido, pero no podemos mirar a otras cosas". El serbio señaló que tienen que dar "mucho más" y ya piensa en el futuro: "Tenemos que enfocarnos y darle la vuelta a esto lo más rápido posible", el próximo reto para los de Matías Almeyda será medirse al Girona este próximo sábado en Montilivi.