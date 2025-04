La cantera, un resorte ya activado que querrá afinar un 'experto'

Históricamente siempre fue uno de los grandes patrimonios del Sevilla y el club ha logrado darle su sitio en el proyecto después de años en los que se hizo notar mucho la ausencia de esa identidad en la plantilla. Tanto que incluso en bastantes temporadas en competiciones europeas se tuvieron que quedar varios futbolistas sin inscribir al no haber las suficientes fichas en el primer plantel de jugadores formados en la casa como impone como requisito mínimo la UEFA (cuatro).

Por ello, en parte, también apuntó el consejo de administración a un entrenador como García Pimienta, que había trabajado con jugadores de cantera, aunque en otro contexto y en otro club totalmente diferentes. Primero porque se trataba del Barcelona, y segundo porque nunca dirigió al primer equipo y sí en categorías inferiores hasta llegar a su filial.

Pero también es una de las especialidades, sin duda, de Joaquín Caparrós, considerado el padre futbolístico de leyendas como Jesús Navas, José Antonio Reyes (aunque debutara con Marcos Alonso) y Sergio Ramos, si bien éste hizo carrera en el Real Madrid. En su etapa en el Athletic, por la filosofía del club bilbaíno, Caparrós campó a sus anchas, haciendo debutar a cerca de una treintena de futbolistas en las cuatro temporadas que estuvo en San Mamés, con especial mención a Iker Muniain, al que empujó a la élite con 16 años.

Isaac, Kike Salas y Juanlu. / Carlos Barba

Ahora el entrenador utrerano ha llegado al Sevilla en otro escenario distinto. No se le pide que rejuvenezca a un equipo que ya rebajó –obligado por la crisis– notablemente su media de edad. Algunos de los anteriores entrenadores (desde luego no Sampaoli ni Diego Alonso)han dejado su huella en su apuesta por la cantera. Principalmente, Julen Lopetegui en sus dos últimas campañas cuando ya la plantilla mostraba síntomas de desequilibrio apostó por varios jugadores del filial que algunos de ellos se han asentado ya en el grupo hasta el punto de ser titulares fijos e incluso internacionales con la sub 21. Son los casos de José Ángel Carmona y Kike Salas, aunque también hizo debutar a otros, como Bryan Gil, que explotó fundamentalmente con Mendilibar en el Eibar.

Éste en su etapa en el Sevilla confío mucho en Juanlu, evitando que en verano saliese otra vez cedido y asentándolo como un recambio efectivo y competitivo para Jesús Navas; Quique Sánchez Flores apostó fuerte, muy fuerte, por Kike Salas, al que veía incluso en un futuro próximo en la selección absoluta, y, cómo no, por Isaac Romero, creando un modelo de juego alrededor de su fuerza, su entrega y su velocidad para lograr espantar el fantasma del descenso. Y finalmente García Pimienta sobre todo lo ha hecho con Carmona, otro que llegó en verano y que con cuatro laterales derechos en la plantilla muchos daban en las quinielas para una nueva cesión tras la de Getafe y que no sólo se quedó sino que fue el jugador más utilizado por el barcelonés.

Quique Sanchez Flores apostó fuerte por Kike Salas. / Europa Press

Hoy hay representación canterana con cuatro futbolistas muy asentados y ganando peso específico en el vestuario pese a su juventud y no es lo que se le ha pedido a Caparrós en ésta su cuarta etapa al frente del Sevilla, pero seguro que querrá dejar su sello en estos siete partidos.

Se ha hablado de que ya en sus primeros días de entrenamiento está muy encima de García Pascual, máximo goleador del filial y que podría –dicen– tener un acuerdo con el Cádiz. Esta semana está sancionado, pero hay quien apuesta que tendrá su oportunidad antes del final de campaña. Evidentemente, hay un grupo de jugadores habituales en los entrenamientos para completar plantilla. Ayer entrenaban a sus órdenes el citado García Pascual, Manu Bueno, Diego Hormigo, Isra Domínguez, Antonetti y Ramón Martínez. Todos han debutado ya, siendo Manu Bueno el que más rodaje lleva, y queda por ver si alguno de ellos acaba siendo el ojito derecho del utrerano y acumula varias titularidades.

Igualmente, por detrás viene un puñado de chavalitos jóvenes con un gran futuro y muchos de ellos internacionales. Rivera, Collado, Alexis Ciria, Nico Guillén o Tomás Méndez. Cualquiera de ellos puede ser el conejo que sale de la chistera de un técnico que seguro que no va a dejar pasar la oportunidad de hacerse notar con la cantera.