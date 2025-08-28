Se cumplen 18 años sin Antonio Puerta, leyenda y referente del Sevilla FC

Cada 28 de agosto, una pequeña punzada de emoción se clava en el corazón de todos los aficionados del Sevilla Fútbol Club. Lo conocieran o no, los hinchas del cuadro nervionense saben que ese día se cumplen años del fallecimiento de Antonio Puerta, jugador clave en la historia del club hispalense. Pese a su corta edad cuando un fallo cardíaco le quitó la vida, el canterano sevillista ya había escrito su nombre con letras de oro en la historia del equipo de su vida un año atrás. Su gol al Schalke 04 en las semifinales de la antigua Copa de la UEFA propició que el combinado blanquirrojo alcanzase la primera final europea de su historia, dando inicio así a la primera etapa dorada de un siglo XXI que prácticamente sólo ha conocido gloria.

Sin embargo, la mala fortuna se cebó con el nervionense cuando el 25 de agosto de 2007 sufrió una insuficiencia cardíaca durante el encuentro entre su Sevilla y el Getafe. Las casualidades, que a veces existen y son dolorosas, han querido que 18 años después ambos equipos coincidan el mismo día en un Ramón Sánchez-Pizjuán que rindió homenaje al que fuera uno de sus hijos predilectos. Aquella camada que salió de la mano de Joaquín Caparrós conformada por jugadores como el propio Puerta, Sergio Ramos, José Antonio Reyes o Jesús Navas dio grandes noches de gloria al respetable hispalense, aunque nada volvió a ser lo mismo desde que el corazón de 'La Zurda de Diamantes' dejó de latir.

Puerta, siempre en la mente de todos

Aquello supuso un varapalo no sólo para el sevillismo, sino para el mundo del fútbol en general. Sevilla Fútbol Club y Real Betis se unieron en un mismo corazón para apoyarse mutuamente en momentos de duelo que, tristemente, volverían a repetirse cuando falleció el verdiblanco Miki Roqué. Equipos de toda Europa se volcaron con la plantilla del combinado nervionense, no así una UEFA que decidió mantener la fecha de la Supercopa de Europa a pocos días de la trágica muerte de Antonio Puerta. El AC Milán, que se proclamó campeón de aquel torneo, no faltó en su homenaje a un jugador cuya leyenda perdurará siempre que su nombre resuene en el feudo nervionense cada minuto 16.

18 años después, el legado de Puerta sigue vivo cada año en el Trofeo que honra su memoria y se celebra en un Ramón Sánchez-Pizjuán cuya puerta 16 también cuenta con la efigie del canterano. Aitor Puerta, hijo del malogrado futbolista que no llegó a conocer a su padre, hablaba en la previa de la edición de este año de lo que supone para él el recuerdo de un jugador al que la afición sigue queriendo como el primer día que debutó con la elástica blanquirroja.