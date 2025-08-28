El Mónaco se ha convertido en la inesperada solución económica para el extremo belga Stanis Idumbo, que pone rumbo a Montecarlo para cerrar su fichaje.

El club monegasco, uno de los equipos en los que trabajó Antonio Cordón durante su amplia trayectoria profesional, ha mostrado un firme interés en hacerse con los servicios del joven futbolista.

Tras completar el entrenamiento matinal en Sevilla, Idumbo se ha dirigido al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Marsella, paso previo a su llegada a Mónaco.

El movimiento de mercado coloca al belga a las puertas de un nuevo reto en la Ligue 1, a la espera de que se formalice su incorporación definitiva.

La operación se vincula indirectamente a la figura de Antonio Cordón, que ya trabajó en la entidad monegasca y que ha estado presente en distintas operaciones de mercado en las últimas temporadas.