Del Nido Benavente acusa a su hijo de realizar "28 despidos" en el Sevilla FC

La guerra abierta entre la familia Del Nido vive este martes un nuevo capítulo. Tras la derrota en el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié, José María Del Nido Benavente acusa al Consejo de Administración que encabeza su hijo de realizar "28 despidos aproximadamente" en el seno del Sevilla Fútbol Club mientras "siguen sin dar la cara después del ridículo del derbi". Esta denuncia por parte del que fuera máximo dirigente de la entidad nervionense, realizada a través de sus redes sociales, recuerda las palabras de José María del Nido Carrasco y su deseo de llevar al club "a un presupuesto de 300 millones de euros".

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado jueves se saldó con una nueva derrota para el expresidente del conjunto blanquirrojo, que terminó la noche denunciando al Consejo de Administración por no permitirle votar en la misma. En el comunicado, Del Nido Benavente asegura que "se le preguntó al presidente por esto (los despidos) en la Junta y, como siempre, no respondió", dando a entender que estos despidos ya se conocían la pasada semana.

El máximo accionista de la entidad apunta contra la actual directiva, asegurando que no entiende "cómo los empleados del club no se movilizan porque a este ritmo terminarán casi todos en el paro gracias a la gestión ruinosa de los actuales gestores", y señalando directamente a "los conductores, los escoltas, el psicólogo y demás asistentes de Carrasco no están en la lista negra aunque nos cueste un dineral mantenerlos".

Junta General Extraordinaria Sevilla FC / Antonio Pizarro

A continuación, el comunicado completo:

"EL CLUB MÁS SOLVENTE DE LA LIGA

Mientras los dirigentes siguen sin dar la cara después del ridículo en el derbi, se están produciendo 28 despidos aproximadamente. Se le preguntó al presidente por esto en la Junta y, como siempre, no respondió.

Este presidente que nos iba a llevar a un presupuesto de 300 millones de euros y que decía que los empleados eran magníficos y batían récords en todas las áreas se deshace de ellos sin piedad. ¿Acaso ya no tienen hipotecas y ya no viven en sus casas con sus hijos?

No entiendo cómo los empleados del club no se movilizan porque a este ritmo terminarán casi todos en el paro gracias a la gestión ruinosa de los actuales gestores. Eso sí, los conductores, los escoltas, el psicólogo y demás asistentes de Carrasco no están en la lista negra aunque nos cueste un dineral mantenerlos.

El Comité de Empresa lo formaban tres miembros y a día de hoy solo está en activo Jesús Gómez. No sabemos qué tiene que decir al respecto".