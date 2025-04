Monchi: "No hay mayor título que ser del Sevilla"

La resaca emocional del Gran Derbi sevillano va más allá de lo que muchos pueden comprender. El resultado, esperado debido al momento de forma del Real Betis Balompié, deja tocado al Sevilla Fútbol Club tanto psicológica como clasificatoriamente. Con los puestos europeos a cuatro puntos, el conjunto blanquirrojo debe tirar de casta y coraje si quiere revertir una situación complicada que le privaría por segundo año consecutivo de disputar competición continental.

Alguien que conoce de primera mano cómo vive el Sevilla en el cielo y el infierno es Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. El director deportivo del Aston Villa, considerado por muchos la persona más importante de la entidad nervionense durante el siglo XXI, vivió como futbolista una de las peores épocas del club blanquirrojo, mientras que en los despachos llevó al equipo a tocar plata en distintas competiciones y se convirtió en un mito y leyenda para los aficionados del conjunto hispalense.

Ramón Rodríguez Verdejo ´Monchi´, durante la presentación del Trofeo. /Jesús Marín

Amor en la distancia pese a una derrota "merecida"

Este pasado lunes, el de San Fernando atendió a Gol TV para comentar la actualidad tanto del combinado blanquirrojo como la suya propia. Sin pelos en la lengua, Monchi reconoció al Real Betis como superior en el derbi, aunque no quiso dejar pasar la oportunidad de tirar un dardo tanto a la entidad como a la afición del eterno rival: "Después de mucho tiempo sin ganar un derbi, pudieron saborear recuerdos que para algunos eran antiguos".

Con muchísimo trabajo que hacer en Birmingham, el que fuera director deportivo del Sevilla FC asegura que vio el derbi "solo" porque su hijo estuvo "en el estadio como un aficionado más. Me dejó solo y me quedé aquí intentando transmitir lo máximo posible", en una situación que seguramente no le era cómoda, pues el isleño siempre ha sido amigo, no sólo de ir a los encuentros, sino de incluso bajar al césped para darle el último aliento a los jugadores antes de comenzar el encuentro.

Monchi ha levantado gran expectación en su regreso al Sevilla F.C. / Juan Carlos Vázquez

Sentir sevillista con sede en Birmingham

Monchi nunca ha ocultado ser un fan acérrimo del Sevilla Fútbol Club, equipo en el que echó los dientes como director deportivo y con el que ha llegado, juntos de la mano, a la gloria futbolística. Sin embargo, el de San Fernando ha reconocido que la plata no le importa porque "no hay mayor título que ser sevillista. Mañana nos levantaremos, volveremos a ser sevillistas y eso es lo más grande que hay", comentaba el isleño tras la derrota de su exequipo en el derbi.

Pese a esto y los distintos cantos de sirena que lo sitúan de nuevo en el radar del que fuera su equipo, Monchi sigue con la cabeza puesta en el Aston Villa: "Ellos me recogieron de manera cariñosa, me siento querido y comodísimo aquí. Soy muy feliz". Su etapa por el conjunto villano está saliendo a pedir de boca, y poco a poco su leyenda se va agrandando en la Premier League.

Monchi y Unai Emery celebran la cuarta plaza del Aston Villa / Aston Villa

De cámaras ocultas e Isco

Hace poco se hizo viral un vídeo en el que un aficionado bético increpaba por la calle a Monchi, recordándole que fue el supuesto causante de la salida de Isco del Sevilla FC. Cuestionado acerca de este hecho, el de San Fernando ha reconocido que "a las personas que se curran su trabajo, como Isco, que le vayan muy bien las cosas", asegurando que "esa historia que cuentan tiene muchos matices que, algún día y con tranquilidad, se contarán".

Sobre el episodio del vídeo a escondidas, el director deportivo del Aston Villa se mostró serio, y considera que "en ese vídeo hay que quedarse con algo que no le deseo a nadie, y es que rompe la intimidad de cualquiera... No sabía que me estaba grabando, soy una persona espontánea y dije eso, pero podría haber dicho cualquier otra cosa".