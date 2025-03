Así sonaron los gritos de la afición del Sevilla contra García Pimienta al terminar el derbi

La continuidad de Xavi García Pimienta en el Sevilla Fútbol Club no está tan segura como a principio de temporada. El técnico catalán renovó en la jornada siete de LaLiga EA Sports, y el presidente José María del Nido Carrasco bajó a comunicarlo a los jugadores tras derrotar al Real Valladolid esa misma fecha por dos goles a uno. Tras unos meses de incertidumbre en Nervión, todo parecía ir mejor que la pasada temporada, aunque la derrota en el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié reabre viejas heridas y complica la clasificación europea para el próximo curso.

Tras la finalización del encuentro, tanto el entrenador del conjunto blanquirrojo como Manuel Pellegrini atendieron a la televisión encargada de retransmitir el encuentro antes de dirigirse a sala de prensa. Cuando ambos regresaban desde el Gol Sur del Benito Villamarín hasta la zona de vestuarios, la afición del combinado nervionense aún seguía en la zona visitante del coliseo heliopolitano. Pese a la distancia, se escucharon con claridad varios gritos increpando al técnico sevillista por el partido realizado por sus jugadores ante el eterno rival.

Xavi García Pimienta en la banda del Benito Villamarín. / Antonio Pizarro

Ni Europa ni descenso

El Sevilla sigue vagando por tierra de nadie después de 29 jornadas ligueras. Cuando parecía que podían acercarse a los puestos que dan acceso a competición continental de cara a la próxima temporada, las cosas no le han sonreído al cuadro nervionense, que suma a estas alturas de la temporada nueve victorias, nueve empates y once derrotas; números que pueden verse empeorados el próximo fin de semana, ya que el domingo 6 de abril, los pupilos de García Pimienta se enfrentarán al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras esto, el combinado hispalense deberá viajar a Mestalla para enfrentarse al Valencia, recibir al Alavés, disputar el siempre duelo en El Sadar frente a Osasuna, jugar como local ante el Leganés para después visitar Balaídos y cerrar la temporada con dos partidos consecutivos como local contra UD Las Palmas y Real Madrid antes de finalizar LaLiga en el Estadio de la Cerámica.

García Pimienta aterriza en Sevilla para firmar su contrato con la entidad hispalense / José Manuel Rodríguez

Disputas internas

No es un secreto que en la planta noble del Sevilla hay ciertos comentarios de García Pimienta que no han sentado nada bien. Cuando el mercado de fichajes estaba a punto de cerrar y varios equipos se encontraban interesados en jugadores del conjunto hispalense, el entrenador de la primera plantilla mostró su descontento con la ventana de traspasos realizada por la dirección deportiva que encabeza Víctor Orta: "Naturalmente me hubiera gustado que viniera un lateral izquierdo e incluso un centrocampista. Esa información se la transmití al club y ya no es mi responsabilidad. Tenemos una plantilla muy corta para los 16 partidos que quedan pero soy el responsable de entrenar al equipo, pero tenemos una plantilla corta que si no tenemos suerte con las lesiones y las sanciones nos va a costar competir con garantías", dijo el exentrenador de la UD Las Palmas antes de medirse al FC Barcelona.

Sin un lateral izquierdo para suplir a Adrià Pedrosa ni un mediocentro creativo, el técnico catalán ha tratado de reinventarse de forma para nada exitosa. Buena prueba de ello es, en parte también por las sanciones de Djibril Sow y Lucien Agoumé, que el Sevilla terminó el encuentro con un doble pivote formado por Saúl Ñíguez y Peque.