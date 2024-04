Diego Martínez y un hipotético regreso al Sevilla: "Hay una conexión especial"

La temporada del Sevilla se cerrará en cuanto, si lo logra, amarre la permanencia. Eliminado de todas las demás competiciones, el club nervionense está firmando una de sus peores temporadas en el siglo XXI. No hay un solo culpable, está claro, pero el foco, cuando un equipo marcha mal, siempre suele ponerse hacia la misma dirección: el banquillo.

La figura del entrenador en el Sevilla es complicada. En las últimas dos temporadas, el asiento del primer técnico lo han ocupado hasta seis personas distintas, siendo Quique Sánchez Flores la última. Pese a que la permanencia del conjunto nervionense tiene que ver con una cierta mejoría desde que el técnico madrileño está al frente del equipo, su continuidad no está para nada clara. Con una cláusula contractual relacionada con lo puramente numérico, distintos candidatos ya empiezan a revolotear por Nervión.

Un antiguo conocido

Uno de todos esos candidatos es Diego Martínez. El técnico nacido en Vigo militó durante ocho años en la entidad hispalense. Comenzó en la cantera, escaló escalafones hasta llegar al filial e, incluso, fue ayudante de Unai Emery en el primer equipo. Desde que se marchó dirección a Osasuna y, posteriormente, Granada, a quien logró llevar hasta la categoría de oro del fútbol español, ha sido un nombre muy sonado en Nervión cada vez que el banquillo se ha movido.

Ahora, con los rumores sobre la continuidad, o no, de Quique Sánchez Flores al frente del Sevilla, Diego Martínez ha roto su silencio. En una entrevista para Gol a Gol, el gallego ha explicado lo que significa para él el club nervionense: "Llevo 24 años entrenando. He pasado por todas las categorías y para poder entrenar en el siguiente nivel, he tenido que ascender con mi equipo y mantenernos. Es mucho más de lo que podía pensar cuando empecé a entrenar. Por lo tanto, yo no pienso en lo que va a venir luego. Estoy muy agradecido, me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora. Queremos más, evidentemente, pero nunca he pensado en el siguiente paso". "Yo me quedo más con lo que hayamos vivido, eso se queda para siempre y lo que tenga que venir vendrá. Evidentemente la conexión y la vinculación con Sevilla y con Granada son especiales", añadió.

Una planificación con más ideas que nombres

En el Sevilla, ahora mismo, existen muchas más dudas que certezas. El rumbo de la entidad, con una lucha accionarial que no cesa de fondo, es realmente incierto. La próxima temporada no jugará Europa y la única 'esperanza' de la temporada pasa por no descender.

De cara al verano, la idea está clara: rebajar el coste de una plantilla demasiado extensa -en gasto y número-. Sin embargo, ahora mismo pocos nombres están sobre la mesa. Con la renovación de Nyland como gran premisa actualmente, aún quedan muchos frentes que atacar: el banquillo, Sergio Ramos, Jesús Navas, la delantera...

Mucho trabajo tendrá Víctor Orta, quien, junto a José María del Nido Carrasco, será el encargado de confeccionar una plantilla para volver a empezar de cero.