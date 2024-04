Qué pronto hay rumores sobre el relevo en el Sevilla de Quique...

Faltan dos meses de competición, ocho partidos de Liga, y parece como si todo estuviera ya hecho. Hay un ambiente de marasmo en el Sevilla y su entorno entre desazonado y hastiado al que contribuye el demencial calendario que aprobaron los clubes en verano. Los dos parones intercalados entre el último receso para las selecciones y el invento de Luis Rubiales -a ver si hay lanzada al moro muerto ahí volviendo al formato antiguo- de meter la Copa en un fin de semana de Liga han ayudado a un caldo de cultivo idóneo para los rumores en un club instalado en la guerra de propaganda.

¿Seguro que es hora de hablar de la continuidad de Sergio Ramos o de los posibles relevos de Quique Sánchez Flores? Claro que no. Quedan 24 puntos en juego y el Sevilla no está salvado, aunque lo parezca.

El trascendental triunfo en Getafe en un feísimo partido en el que primó el pragmatismo más prosaico parece que terminó de narcotizar a un sevillismo que se ha enganchado a la morfina de los rumores para olvidar la soez realidad deportiva de un equipo sin aspiraciones en los últimos meses de temporada más allá de la permanencia, que parece atada. Pero sólo lo parece. Cuidado.

En esta primera semana de parón por la final de la Copa del Rey, con presencia sevillista en el palco de autoridades en las figuras de su presidente y su primer vicepresidente, ha surgido el nombre de Jagoba Arrasate como el presunto candidato preferido por el comité de dirección para entrenar al Sevilla en la temporada próxima. Será que todo el mundo da por seguro que estará en Primera División. Ha bastado que se conociera la noticia de que el técnico vizcaíno de 45 años ha decidido dar por terminado su ciclo en el Osasuna para que la voracidad informativa haya vuelto sus afilados colmillos hacia el rumor: Arrasate es el favorito del Sevilla.

Da igual que los futbolistas que ha venido fichando Víctor Orta, el director deportivo del club de Nervión mientras Del Nido Carrasco no diga lo contrario, esté fichando a jóvenes talentos de un perfil que quizá no encajarían con el fútbol agresivo del técnico rojillo. Da igual que Quique Sánchez Flores tenga que decir su última palabra como técnico del Sevilla aunque ya hace semanas que se venga aireando, no se sabe bien en pos de qué interés, que el club de Nervión tendrá muy barato prescindir de él pese a que en teoría firmó por temporada y media. ¿A qué vino que alguien del club filtrase en pleno debate sobre la idoneidad del juego de Quique que sólo cumpliría la segunda temporada si quedaba entre los 10 primeros? ¿Acaso un globo sonda?

La realidad de un club en permanente estado de desestabilización y con un récord tristísimo de haber tenido cinco entrenadores en las dos últimas temporadas, las de peor puntuación liguera en este siglo, -Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso y Quique Flores- invita a que cada cual use sus armas en pro de sus propios intereses, sean directivos, tenaces y oportunistas opositores, agentes de representación o incluso periodistas ansiosos por anticiparse a la realidad y llevados también por su posicionamiento en la guerra institucional. Filtraciones de un lado y de otro. Difusión de bulos o rumores sobre especulaciones más o menos infundadas. Con esto va a tener que lidiar el madrileño.

De aquí al final de temporada, y quedando 24 puntos en juego con un escueto colchón de seis puntos sobre el descenso, Quique se va a encontrar con preguntas incómodas en cada víspera de partido y en cada pos partido. Que el Sevilla se juegue su supervivencia, nada más y nada menos, será algo inane frente a su propio futuro como técnico o el de algunos futbolistas como Sergio Ramos, Óliver Torres y tantos otros que no continuarán.

De Januzaj, Marcao o cedidos que deben volver como Óscar Rodríguez nada se sabe aún. Ojalá la prensa empiece a preguntar también por ellos. Será señal de que el Sevilla ya está salvado y todo es intrascendente, vacuo...