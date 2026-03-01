El Sevilla pagará las entradas a los sevillistas desplazados a La Cartuja

El Sevilla ha emitido un comunicado a través de sus canales anunciando que asumirá el coste de las entradas de los aficionados desplazados a La Cartuja con motivo del derbi, debido a las dificultades que padecieron durante la jornada.

El comunicado completo del Sevilla

El Sevilla FC asumirá el coste de las entradas de los aficionados desplazados a La Cartuja con motivo del derbi. Así lo ha comunicado el club este domingo a través de sus canales oficiales.

La entidad nervionense, consciente de las dificultades padecidas durante la jornada, considera que los sevillistas han tenido que soportar incidencias impropias de un encuentro de esta magnitud y ha querido compensar su apoyo incondicional.

Entre las situaciones registradas, varios aficionados tuvieron que desprenderse de las camisetas que portaban con el nombre de un grupo ultra, que fueron requisadas por la Policía Nacional y retiradas para permitir su acceso al recinto.

En los próximos días, el Sevilla informará del procedimiento que deberán seguir los aficionados para la devolución del importe de las entradas.