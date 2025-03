El exsevillista Unzué se pronuncia sobre su futuro: "Cuando llegue el momento..."

Hablar de Juan Carlos Unzué es hablar, no sólo de historia viva del Sevilla Fútbol Club, sino de este país. El que fuera guardameta de Fútbol Club Barcelona o el Club Atlético Osasuna entre otros se encuentra desde hace años inmerso en el partido más difícil de toda su trayectoria. La esclerosis lateral amiotrófica lo tiene postrado en una silla de ruedas, algo que le impidió seguir con su vida normal, aunque lo convirtió en un emblema de la lucha contra esta enfermedad, llegando incluso a hablar durante una sesión del Congreso de los Diputados.

Ahora, en una entrevista concedida a Carles Mesa en Irrepetibles de Ràdio 4, el exfutbolista se ha sincerado sobre su actual estado físico y mental, asegurando que las cosas han cambiado bastante desde que fuera diagnosticado con la ELA en febrero de 2020. Aunque desde el principio ha tenido claro que su vocación era dedicar su tiempo y energía a ayudar a los demás, Unzué ha reconocido haber tomado una decisión importante sobre su futuro.

Juan Carlos Unzué / EFE

La traqueotomía no es una opción

Pese a la dificultad propia de esta enfermedad, Unzué se ha mostrado consciente de su estado, y ha confesado un cambio de decisión que tendrá mucha relevancia en su devenir: "Hace dos o tres años firmé firmé mis últimas voluntades. Dentro de esas últimas voluntades estaba la pregunta de si quería hacerme la traqueotomía. En aquel momento dije sí, totalmente convencido. Y hoy os tengo que decir totalmente convencido que no me la voy a hacer cuando llegue ese momento".

Según la Asociación ELA Andalucía, este procedimiento médico "se hace necesaria para mantener la respiración del paciente mediante una conexión más segura al respirador que la que nos pudiera proporcionar una mascarilla ya sea nasal o nasobucal, de esta manera, se garantiza el mantenimiento de la respiración con el ventilador adecuado". Sin embargo, el exfutbolista ha reconocido que, pese a sentir "admiración por las personas afectadas que he conocido, que se han hecho la traqueo y le han dado sentido a su vida" siente que no va a tener "la calidad de vida suficiente para estar contento, para disfrutar. Y prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido una vida plena hasta el último día".

Las imágenes de Juan Carlos Unzué, Dorsal de Leyenda del Sevilla fc / Antonio Pizarro

Leyenda del Sevilla FC

Muchas han sido las instituciones que se han volcado con el navarro en su lucha contra la ELA, pero sin duda un reconocimiento que pasará a la historia es la entrega del XII Dorsal de Leyenda del Sevilla Fútbol Club. Esta reconocimiento no fue únicamente a la figura de Juan Carlos Unzué como futbolista del conjunto blanquirrojo, sino como el incansable luchador que está demostrando ser en su pelea contra la enfermedad que lo asola desde hace más de cinco años.

En dicho acto, el exguardameta dejó una frase que se ha convertido prácticamente en su lema: "Cuando ya no esté aquí, espero que dentro de mucho tiempo, os pido, me gustaría que me recordéis con esa sonrisa que tengo hoy como consecuencia de sentirme útil". Sin duda, el testimonio de una persona que ha marcado no sólo a los aficionados del fútbol, sino al mundo en general.