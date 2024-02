Fernando Reges vuelve a cambiar de equipo menos de dos meses después de salir del Sevilla

El mercado de fichajes invernal del Sevilla fue una montaña de rusa de emociones. Protagonizado todo por los malos resultados del equipo, la 'alegría' típica que se genera en una afición con fichajes estuvo 'empañada' por la marcha de dos leyendas del club: Ivan Rakitic y Fernando Reges.

En el caso del brasileño, el club llegó a un acuerdo con el futbolista para rescindir su contrato y, así, tener libertad para poner rumbo a su localidad natal. Fernando firmó por el Vila Nova, dando preferencia a su situación personal -aquel trágico episodio que vivió en la previa de un derbi, con el fallecimiento de un familiar-, aunque, menos de dos meses después, ya ha cambiado de equipo.

Cuando saltó la noticia de la marcha de Fernando Reges del Sevilla, numerosos clubes, en especial brasileños, se interesaron por los servicios del jugador. El centrocampista se decidió por el de su localidad natal, el Vila Nova, pero uno de los equipos que ya mostró interés en aquel entonces ya ha logrado su objetivo.

Se trata de el Internacional de Brasil, que ha anunciado por todo lo alto su fichaje: "¡Fernando es del Inter! Con experiencia en los principales centros del fútbol europeo, el centrocampista es un refuerzo más del Club del Pueblo de cara a 2024".

𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 é do Inter! 😍Com experiência nos principais centros do futebol europeu, meio-campista é mais um reforço do Clube do Povo para 2024. ✍️🇦🇹Bem-vindo, Polvo! 🐙 pic.twitter.com/ijHoAfD4AN