El ya ex jugador del Eibar estará en el Sevilla durante las cuatro próximas temporadas, hasta junio de 2023, y llega a cambio de una cantidad algo superior a los 14 millones de euros , incluidos los pluses, una cifra ligeramente inferior a los 15 que figuraban en su cláusula de rescisión. La presión que ejerció el Eibar debido al interés del West Ham, que estaba dispuesto a pagar íntegra esta cantidad, llevó al Sevilla a tener que elevar su desembolso por un futbolista que, con 24 años y 1,84 metros de estatura, contribuirá a aportar físico en el centro del campo.

El jugador destaca que llega al club “en el que quería estar”

Joan Jordán pronunció sus primeras palabras como sevillista. “Estoy muy contento, muy ilusionado, con unas ganas tremendas de empezar. Quiero agradecer al club por el esfuerzo que ha hecho y lo que siempre digo, estoy donde me quieren y donde quiero estar”, dijo el centrocampista. “Llevo dos años en los que he crecido mucho, sobre todo en éste me ha ido muy bien en todos los aspectos. Llega un chico con ganas y con ilusión. En el trabajo lo voy a dar todo. Estoy muy ilusionado con el proyecto porque creo que tanto el club como yo vamos a crecer y va a ser un año bonito”, añadió.