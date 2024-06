Final del plazo de renovaciones de carnés del Sevilla entre bulos y críticas

El sevillismo se halla en una encrucijada de constante exposición a todo tipo de bulos y rumores. En un trasunto perfecto de la sociedad de la súper información, la era digital en paralelo al descrédito de todo lo que se vuelca en las redes sociales, el club de Nervión también está expuesto a todo tipo de bulos y rumores que llevan al desconcierto por esas cuentas de las distintas redes digitales que no dejan de verter informaciones erróneas o medias verdades. Es la consecuencia de la continua guerra accionarial y del estado de alerta de una oposición feroz que no deja pasar una y si no hay ninguna que pasar, pues se la inventa.

Lo último ha sido el plazo de la renovación de abonos con asientos. El club tuvo que emitir una circular por correo electrónico privado para aclarar a sus abonados que el límite para la renovación del plazo del carné con el asiento de la temporada anterior explira este lunes 24 a las 20:00. Y en esas se mantiene el club de Nervión.

Según fuentes consultadas por este diario, pese a que la lectura dada de ese correo por la oposición es que se trata de una llamada de atención para instar a renovar ante los pésimos resultados de la campaña de abono, esto se trata de otro bulo y en la última jornada se espera, como es habitual, un importante incremento. Es más, el área social traslada datos incluso superiores a la misma etapa de renovación de hace un año. Y entonces no existía el ambiente de crispación absoluta de ahora, tras el título de Budapest, que calmó temporalmente las aguas hasta el inicio de la Liga.

El viernes, el Sevilla publicó una información en su web oficial que decía así: “Hasta la fecha se han rebasado las 26.000 renovaciones de socios abonados, es decir, con asiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, superando el número del anterior curso a 96 horas vista para el cierre”.

En este sentido, el comité de dirección no se ha planteado en absoluto reunirse de urgencia para ampliar el plazo de renovación. Tampoco es cierto que el 50% de esas renovaciones sean socios rojos o blancos sin asiento, como se ha difundido por esas tendenciosas o sectarias redes sociales, desde las que se emitió un vídeo de dos presuntos sevillistas insultando a José María del Nido Carrasco mientras paseaba con su mujer y sus hijos por una playa al atardecer. De las mentiras y los bulos a los insultos sin mesura, todo está sobrepasado.

Y están traspasando líneas rojas los códigos y los contextos en los que ejercer el derecho a la opinión e incluso la crítica desde la pasión. Pero todo tiene sus límites y en el Sevilla están sobrepasados hace tiempo.