La Fiorentina preguntó al Sevilla por Rafa Mir… y por Iheanacho

Iheanacho ha vuelto a su casilla de salida, Inglaterra. El delantero nigeriano el pasado lunes puso la guinda al mercado de fichajes del Sevilla con su marcha, en forma de cesión, al Middlesbrough inglés, club que milita en la Championship -segunda inglesa-. Con el objetivo de recuperar su mejor versión y ganar en confianza, el africano se decidió por dejar Sevilla tras unos cinco meses complicados. En Nervión poco a poco fue perdiendo el crédito que tenía para García Pimienta y ante la afición sevillista, que le sentenciaron tras la ocasión errada ante el Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán. Además, en ningún momento llegó a debatirle siquiera la titularidad a Isaac Romero en la delantera, pese a que el lebrijano no marcase un sólo gol hasta el mes de diciembre.

El curriculum de Iheanacho

Sin embargo, el currículum de Kelechi Iheanacho ha seguido vigente todo este tiempo. Casi una década jugando en la élite del fútbol inglés, la Premier League, y casi 50 internacionalidades con una potente selección africana como es Nigeria. Es por eso que ofertas no le han faltado durante este mercado invernal, pese a que su rendimiento en el Sevilla haya estado a años luz de lo esperado y deseado por parte de la secretaría técnica nervionense. En las últimas semanas han sido varios los clubes que han tocado a la puerta de Iheanacho. En Grecia, por ejemplo, lo hizo el Panathinaikos ateniense, quien llegó a presentar una oferta formal. Pero también tuvo propuestas de Francia de equipos de Ligue 1, intereses en Serie A como la del Venezia, clubes canadienses de la MLS. Pero Iheanacho tenía claro que quería regresar a Inglaterra, donde mejor le ha ido, y esperó hasta el final para escuchar la propuesta que más le convenciera, siendo está la del Middlesbrough.

La Fiorentina y su interés en Iheanacho

Pero en los últimos días del mercado de fichajes hubo un equipo que destacó entre los interesados por Iheanacho, la Fiorentina. El club viola, en estas fechas frenéticas, ha tocado la puerta de multitud de delanteros para reforzar el ataque del equipo que dirige Raffaele Palladino. De hecho, su objetivo final fue, nada más y nada menos, que Rafa Mir, jugador que todavía pertenece a la estructura del Sevilla y que, si nada raro ocurre, regresará en verano a Nervión. Sin embargo, pese a las dos ofertas que enviaron los de Florencia por el murciano, el Valencia, su actual club, las rechazó. Pero, además de Rafa Mir, la Fiorentina, antes que el subcampeón olímpico, preguntaron a Iheanacho por su situación en el mercado. Sin embargo, el nigeriano ya había escogido al Middlesbrough y tenía tomada la decisión que quería jugar en Inglaterra.

Feliz, otra vez, en Inglaterra

Ahora el nigeriano se encuentra inmerso en el proyecto del Boro donde buscará volver a ascender, como hizo el curso pasado con el Leicester, a la Premier League: “Sí, estoy preparado. No puedo esperar a empezar. Es un buen club y Championship es un gran campeonato. No puedo esperar a empezar. Vamos a ver cómo va. Pero para ser honesto, no soy un gran fanático de determinados objetivos. Pero sí, obviamente, será un objetivo colectivo para llegar a la Premier League. Obviamente, hay que ir paso a paso . Pero sí, espero que lleguemos. Tenemos un buen equipo. Y espero que caminemos juntos para lograr ese objetivo”, afirmó durante su primera entrevista con el club británico.