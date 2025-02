Iheanacho: “Me ha encantado mi experiencia en Sevilla”

Sevilla/Kelechi Iheanacho ya es nuevo jugador del Middlesbrough. El delantero nigeriano, tras cinco meses en Sevilla, se marchó la tarde de ayer cedido al Boro, equipo de la Championship -Segunda División inglesa-. En busca de minutos y, sobre todo, de confianza, el africano ha optado finalmente por salir de Nervión tras una primera parte de la temporada para el olvido. Sin protagonismo alguno, con falta de gol en LaLiga y señalado y cuestionado por la afición sevillista, tanto por su rendimiento como por su estado físico. Unas actuaciones que han motivado al Sevilla a enseñarle la puerta de salida, al menos hasta junio, y encima traer a un nuevo ariete en su lugar, el nigeriano Akor Adams.

El fichaje de Iheanacho por el Boro

El fichaje de Iheanacho por el Middlesbrough se cerró en la noche de ayer tras pasar las pertinentes pruebas físicas en Inglaterra y conocer su nueva casa, Riverside Stadium. Incluso presenció la derrota de los pupilos de Michael Carrick en casa frente al Sunderland. En todos los habituales procedimientos del fichaje, el delantero cedido por el Sevilla concedió su primera entrevista a los medios del club tras sellar su cesión al Middlesbrough. En ella, el nigeriano aseguró que está muy feliz de regresar a Inglaterra, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva: “Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un lugar maravilloso. Estoy muy contento de estar aquí”, afirmó.

Iheanacho, feliz si regresa a Sevilla en el futuro

En sus declaraciones, Iheanacho hizo un repaso a su carrera deportiva hasta llegar al Middlesbrough. El nigeriano habló sobre sus meses en el Sevilla y lo feliz que ha estado viviendo en la capital andaluza estos meses: “Obviamente, es bueno salir (de Inglaterra). Sentirse en un ambiente diferente. Es una buena atmósfera allí. Es un gran club. Me ha encantado mi experiencia allí. Sevilla es un gran equipo. Siempre estaré contento de volver allí. Estoy aquí ahora. Estoy concentrado en lo que puedo lograr aquí”, afirmó el nigeriano. De esta forma, Iheanacho no cierra la puerta a continuar su carrera en Sevilla tras la cesión al Middlesbrough. El Boro no se ha guardado ningún tipo de opción a compra, por lo que en julio volverá a ponerse, si nada raro ocurre, a las órdenes de García Pimienta.

Michael Carrick y su objetivo esta temporada

También el delantero cedido por el Sevilla, Iheanacho, habló sobre su relación y sus primeras impresiones con su nuevo entrenador, Michael Carrick -histórico jugador del Manchester United de Alex Ferguson-. Le preguntaron sobre su primera charla con el técnico Middlesbrough, a lo que evitó responder: “Cosas privadas (risas), sí. No, no realmente. Estábamos discutiendo sobre todo, entrenamiento, partidos y cómo vamos a avanzar, obviamente. Espero que lleguemos a la Premier League. Eso es lo que se trata. Es bueno”, afirmó .

Por último, Iheanacho, sin marcarse un claro y definido objetivo para esta segunda parte de la temporada, afirmó que una de las metas del equipo es intentar ascender a Premier League: “Sí, estoy preparado. No puedo esperar a empezar. Es un buen club y Championship es un gran campeonato. No puedo esperar a empezar. Vamos a ver cómo va. Pero para ser honesto, no soy un gran fanático de determinados objetivos. Pero sí, obviamente, será un objetivo colectivo para llegar a la Premier League. Obviamente, hay que ir paso a paso . Pero sí, espero que lleguemos. Tenemos un buen equipo. Y espero que caminemos juntos para lograr ese objetivo”, aseguró el jugador cedido por el Sevilla.