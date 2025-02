El Sevilla y otra planificación coja para García Pimienta

Sevilla/Seis meses después, se vuelve a repetir la historia. Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, vuelve a coger una plantilla coja para afrontar la temporada 2024-25. Ya le ocurrió al técnico en la primera parte de la temporada, cuando ya tenía a todas sus herramientas el inicio de LaLiga y, en la segunda jornada del campeonato, le quitaron a su extremo izquierdo titular y uno de los capitanes de la plantilla como es Lucas Ocampos. En mayor o en menor medida, esto ha vuelto a ocurrir en la siguiente ventana de traspasos. Víctor Orta ha vuelto a dejarse los deberes a medias y las consecuencias las tendrá que afrontar, en el día a día, el entrenador del Sevilla.

Hasta mayo sin la urgencia del lateral zurdo

Esta vez ha ocurrido con el lateral izquierdo. Desde que Valentín Barco dio el paso para salir del Sevilla -finales de diciembre-, el director deportivo de la entidad ha tenido tiempo para buscar un relevo que ha pedido expresamente y públicamente García Pimienta durante el último mes. En cada conferencia de prensa: “Lo he dicho en ruedas de prensa. Nosotros estamos aquí para intentar, si alguien sale, cubrir esa opción. Si acaba saliendo un lateral, lo ideal sería que viniese otro lateral”, afirmó el catalán. Sin embargo, lo ideal ha quedado en irreal. No ha dado tiempo, o espacio salarial, para firmar a un lateral izquierdo en el mercado de fichajes invernal pese a liberar las fichas de Montiel, Navas, Pedro Ortiz, Iheanacho y Barco.

Sin soluciones por parte de la dirección deportiva

La dirección deportiva del Sevilla, desde el inicio del mercado, se ha centrado en las tareas del verano que quedaron pendientes y suspensas, como el extremo izquierdo -tras frustrarse la operación fuera de mercado de Memphis Depay- o el delantero centro, con el gran fiasco de Kelechi Iheanacho en Nervión. Por tanto, el plan inicial que trazó, un extremo y ariete, lo ha completado. Pero hasta ahí. Desde verano García Pimienta viene pidiendo un centrocampista, o mediapunta, con la capacidad de organizar el juego. Un perfil de futbolista del que el Sevilla ahora mismo se encuentra náufrago desde la marcha de Óliver Torres, pues Saúl, de momento, no ha cogido ese rol o está lejos de lo esperado. Víctor Orta lo intentó en verano con el fichaje de Sergi Roberto, hombre que le transmitía confianza a Pimienta y que lo conocía de su paso por el Barcelona. Sin embargo, la operación no se dio y el exblaugrana acabó apostando por el Como de Fabregas. Más allá de aquel intento, Víctor Orta ha dejado esa demarcación coja.

La 'hoja de ruta'

En el lateral izquierdo en este mercado ha ocurrido más de lo mismo. Pese a declaraciones en las que García Pimienta aludía a que si “un jugador salía debía sustituirlo otro mejor”, Orta no ha podido mover ficha. Unas palabras que recuerdan a las de presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, tras el acto de la Virgen de los Reyes, allá por el mes de agosto, donde aseguraba que los jugadores de la famosa “hoja de ruta” debían ser sustituidos: “En función de las salidas que se produzcan, si son jugadores que en nuestra hoja de ruta deben ser sustituidos, pues se sustituirán. Y si son salidas de jugadores que en nuestra hoja de ruta no tenían que ser sustituidos, pues no se sustituirán”, apuntó el presidente.

Las alternativas de García Pimienta

Sin Barco y sin sustituto, a García Pimienta se le plantean varios escenarios. Reinventar o tirar de la cantera. Dentro de la plantilla del Sevilla ya han jugado en esa demarcación, como parches, hasta tres jugadores: José Ángel Carmona, Kike Salas y Saúl Ñíguez. Sólo el de Morón de la Frontera ha sido capaz de adaptarse desde ese lugar a lo que le exigía el técnico sevillista. Por debajo tiene más opciones, pero parece que vaya a apostar más García Pimienta por la casa. Los casos de Diego Hormigo -que viene jugando más de pivote estas últimas semanas-, Sergio Martínez -un perfil de lateral más defensivo- y Oso -un extremo reconvertido a lateral que acaba de salir de lesión-. Sea como fuere. García Pimienta va a tener trabajo esta segunda vuelta