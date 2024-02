La foto que enamora al sevillismo: "Al lado un tal Leo Messi"

Éver Banega es una auténtica leyenda del Sevilla y un ídolo para su afición. Portó el '10' con elegancia y compromiso en Nervión y, aún, continúa repartiendo fútbol. Tras finalizar su periplo en el Al-Shabab -equipo, precisamente, de Ivan Rakitic en la actualidad-, el 'mago' ha vuelto a su casa: Newell's Old Boys.

En Rosario es un auténtico ídolo, al igual que su compatriota Leo Messi, con quien compartió vestuario en la selección. El fútbol es tan caprichoso que ha vuelto a juntar a Éver Banega, Newell's y al astro argentino en un partido amistoso, cargado de momentos para la posteridad.

Sin embargo, la imagen que más está resonando en Sevilla es una de Éver Banega y Leo Messi de espaldas, ambos con el '10' a la espalda y que tiene una gran carga emocional. Los aficionados nervionenses, acompañados de los de Newell's Al-Shabab, no han tardado en publicarla en sus redes, aprovechando la oportunidad para 'sacar pecho' de su leyenda. "El mejor 10 de la historia del fútbol y a su lado un tal Leo Messi", "The GOAT y Messi" o "Banega with a fan" han sido algunos de los comentarios con más interacciones.

El mejor 10 de la historia del fútbol y a su lado un tal Leo Messi. pic.twitter.com/iZAtmqarn8 — lesionao 🍩 (@MarcaoPutero) February 16, 2024

El último baile de Banega en Nervión

La segunda etapa de Éver Banega en el Sevilla fue casi perfecta. El argentino regresó en el verano de 2017 tras una temporada en el Inter de Milán, donde no terminó de encontrar su lugar. Aunque su fichaje a cambio de siete millones de euros, cuando un año antes se marchó al club italiano como agente libre, no terminó de calar en un principio entre los aficionados nervionenses, pero el '10' se los volvió a meter en el bolsillo.

144 partidos después, Éver Banega volvió a decir 'adiós' al Sevilla, aunque les regaló una última hazaña: la Europa League de Colonia. El centrocampista argentino firmó una fase final de la competición europea para el recuerdo, donde se reencontró con su mejor fútbol. De hecho, el '10' se pensó en más de una ocasión si poner punto y final o no, pero sus palabras seis meses antes se acabaron cumpliendo: se fue por la puerta grande.

Sus números en las dos etapas en Nervión son para el recuerdo: 238 partidos, 28 goles y tres Europa League's, siendo una pieza clave en dos de las mejores generaciones del Sevilla en su historia -con Unai Emery y con Julen Lopetegui-.