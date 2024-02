El mensaje de Sergio Ramos a Ilia Topuria para su combate contra Volkanovski: "Es el momento"

Horas después de que el Sevilla se dispute tres puntos trascendentales contra el Valencia, Ilia Topuria tendrá 'enganchados' al televisor a millones de españoles. El luchador peleará ante Volkanovski en el denominado como 'combate del año', con el cinturón de la categoría peso pluma de UFC en juego.

Un gran amigo suyo es Sergio Ramos, quien ya le acompañó en su 14ª pelea, ante Josh Emmett, con victoria, obviamente, para Topuria. Ahora, a apenas horas de un reto también importante para él, le ha mandado un mensaje de fuerza a través de las redes sociales del Sevilla, ya que no podrá estar presente en Anaheim, California.

"Es el momento de demostrar quién es el número uno"

No es sorpresa que Sergio Ramos e Ilia Topuria se respeten tanto entre sí. Ambos han sido -en el caso del luchador, lo es en el presente- de los mejores del mundo en su disciplina deportiva, algo que conlleva sacrificio y esfuerzo, además de un talento nato. El camero, por tanto, no se podía permitir no mandarle un mensaje de ánimo a través de las redes sociales.

Fue sorprendente no ver al camero en un vídeo con personalidades españolas que publicó Ilia Topuria en sus redes -con Andres Iniesta, Iker Casillas, Alberto Contador, Dani Martín-, pero Sergio Ramos tenía preparado algo mejor. A través de la cuenta del Sevilla, le dedicó unas palabras.

"Hola, Ilia. Hola, amigo. Esta vez no podré estar contigo, pero ya sabes que tienes igualmente todo mi apoyo, toda mi energía. Es tu momento. Es el momento de demostrar quién es el número uno. Así que, todo mi apoyo y todo mi cariño". Para terminar, le dedicó una frase que demuestra su conocimiento sobre las costumbres de Ilia Topuria: "Espero verte tirar esta rosa al final del combate, un abrazo".

Esto último se debe a que, tras cada victoria en UFC, Ilia Topuria le ha ofrecido una rosa a su rival sobre el octógono. Con Alexander Volkanovski ya la mostró desde que se hizo público el combate, asegurando que ya la tenía reservada para él en un maletín.

Sergio Ramos ya acompañó a Ilia Topuria

La afición del camero por las artes marciales y, en concreto, por 'El Matador' no es algo nuevo. Sergio Ramos ya estuvo acompañando a Ilia Topuria en 2023, justamente a finales del mes de junio, cuando el peleador español de origen georgiano venció por decisión a Josh Emmett, un triunfo que le catapultó, aún más, a la fama. Fue su 14-0.

Allí estuvo Sergio Ramos, quien, al encontrarse con Topuria en los vestuarios, le mostró su respeto: "Enhorabuena, hermano. Te lo mereces. Se la llevó".

Esta vez no podrá estar a su lado, ya que sus compromisos con el Sevilla son, obviamente, la prioridad absoluta. Sin embargo, será un seguidor más de Ilia Topuria mandándole fuerzas desde 'el otro lado del charco'.