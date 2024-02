Rakitic anota un golazo en su debut en Arabia y da la victoria a su equipo

El ex capitán sevillista Ivan Rakitic ha sido protagonista en el triunfo de su equipo, el Al Shabab, en Pro League saudí. El suizo-croata ha anotado un golazo para darle los tres puntos a su equipo, que ha ganado al Damac por 1-0 con ese tanto anotado en el minuto 82..

Rakitic, de 35 años y que salió del Sevilla en el mercado de invierno tras acordar su rescisión de contrato, ha enganchado un derechazo al borde del área que ha llevado la felicidad a sus seguidores al colarse en la meta rival escorado al palo y cerca de la escuadra.

