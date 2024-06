El futuro de Capi: un mes de maduración... con un más que posible adiós al Sevilla

Compromiso, humildad y trabajo. Primar, siempre, lo colectivo antes que sus propios intereses. Seguramente, las cualidades que le han permitido a Miguel Jiménez Capitas, 'Capi', llegar hasta el Sevilla Atlético serán las mismas que lo lleven a una próxima aventura. El máximo asistente del grupo cuarto de Segunda Federación está inmerso en un mes de junio largo, intenso y de maduración, en el cual mastica su decisión final con tranquilidad.

Su buen hacer esta temporada ha ido de la mano del ascenso del filial, y eso le da, directamente, el mango de la sartén. Distintos equipos han llegado a mostrar interés por él y, pese a que el Sevilla le ha ofrecido un año más -mediante una oferta poco convincente y sin expectativas de promocionar al primer equipo-, todo apunta a que le ha llegado el momento de hacer las maletas.

El vértigo del canterano

Un futbolista llega a la carretera de Utrera -en el caso de Capi en su primer año juvenil, tras una temporada con mayúsculas en el CD Alcalá- y, si convence a sus técnicos, va empalmando contratos sin, prácticamente, darse cuenta. Sin embargo, el 'problema' llega cuando promociona al filial. Bendita contradicción. Una vez asentados en el Sevilla Atlético, se abren dos vías: subir al primer equipo o prepararte para un final anunciado.

Ese vértigo del último mes de junio con vinculación a la entidad hispalense. Al que ha sido su club durante bastantes temporadas y por el que, ahora sí, se tiene que preocupar por dónde va a jugar el próximo año. Ese famoso vértigo del canterano acecha a Capi, quien aprovecha el mes de junio para relajarse y desconectar.

Una temporada muy dura, aunque, tal y como adelantó ElDesmarque y puede asegurar este periódico, le ha permitido levantar interés en el Córdoba y la Cultural Leonesa. En el club blanquiverde, ahora inmerso en la lucha por el ascenso a Segunda División, gusta mucho y la categoría en la que milite dentro de tres meses no parece, en estos momentos, un problema. Sin embargo, aún no hay nada. Tomar la decisión con tiempo puede conllevar un error y un jugador tan calculador como Capi no acostumbra a dejar detalles así.

Maduración, tranquilidad... y a por un nuevo reto. Esas son las consignas del, hasta ahora, capitán del Sevilla Atlético.

Su temporada

No ha levantado flashes ni copado portadas, pero el año de Miguel Capitas ha rozado el sobresaliente. En su primera temporada con el brazalete, con esos galones que se ha ido ganando año a año, el de Mairena del Alcor se ha consolidado como el máximo asistente del grupo cuarto de Segunda Federación. Ocho asistencias y dos goles en 32 partidos que le han servido para convertirse en uno de los futbolistas de confianza de Jesús Galván, quien ha reconocido en varias ocasiones que le gustaría seguir contando con sus servicios.

"También lo que contagia, lo que imprime y lo que le da al equipo Capi, que lleva en la casa siete u ocho años, te da para que estés donde estés. ¿Renovarle? Bueno, espero que sí, pero no depende solo de mí", aseguró el técnico nervionense en Diario de Sevilla.

Una historia tan bonita como real, y en la vida, en el mundo real, todo tiene un fin. En el club nervionense asimilan que puede ser así, y el respeto para un jugador como Capi es, siempre, máximo. Jamás se quejó, nunca levantó la voz y se fue como campeón. Así será, siempre, el atípico capitán del Sevilla Atlético.