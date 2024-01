Ni el día que ganar es más vital que nunca...

Cuando aún están los cuerpos cortados por la noticia de los aficionados que encontraron la muerte en la carretera camino de Madrid, el Sevilla se juega su futuro deportivo y económico en una nueva comparecencia liguera en la que dejar pasar el domingo sin ganar puede derivar en una situación de extrema gravedad.

Con cuatro derrotas consecutivas en la Liga, fuera ya de la Copa y de Europa, con uno de los capitanes cerrando su inminente marcha, con una nueva concentración de protesta contra el consejo convocada por los biris, con un entrenador que tiene dos años de contrato dando la sensación a veces de que no quiere estar donde está... El actual Sevilla es un auténtico desastre. El ejemplo lo protagonizaba ayer uno de los supuestos refuerzos de urgencia en el mercado de invierno, Hannibal, al que Quique tenía intención de dejar fuera de la convocatoria argumentando que no se ha enterado aún de “dónde está” y que para su situación era mejor que “vea las cosas desde fuera”. Un jugador que viene del Manchester United y que va a estar aquí sólo hasta junio, rozando febrero, necesita aprender desde la grada lo que le va a pedir el Sevilla... Algo, de verdad, difícil, muy difícil de entender. O no se cuenta toda la verdad. Otro (Mariano) yendo al técnico para decirle que no se encuentra bien, según contó también... Digno de estudio todo.

Sea como fuere el caso, finalmente el tunecino, que además fue uno de los que llevó un rayo de luz en el desastre de Montilivi, entró en la lista de Quique, más que probablemente al precipitarse los acontecimientos con la salida inminente de Rakitic al Al Shabab saudí. Es posible que al suizo-croata se le haya invitado a, en la medida de lo posible, dejar un hueco en la plantilla, como Fernando, y ya el balcánico, sin que el club diera información alguna sobre los motivos, no estará sobre el césped.

Evidentemente, vendrá un futbolista por él, “un delantero”, dijo rotundo Quique, que de chiripa no dio por concluida su rueda de prensa sin pronunciar ni una sola frase sobre el rival y sobre el partido en el que su equipo se juega el no caer ya peligrosamente a los puestos de descenso, donde no está de verdadero milagro.

Todos los esfuerzos, ya cerrado el capítulo de la Copa, se centran en apretar los dientes todo lo posible y cambiar una dinámica que ya no se sabe si puede ser más negativa. Resulta curioso que cada entrenador que llega empeora el anterior en números y eso ya llegará un momento en que será imposible. En la sapiencia futbolística de Quique se fía todo y en rezar por que los refuerzos refuercen, porque visto el movimiento con Hannibal ni una cosa ni otra se pueden afirmar con un mínimo de rotundidad. La verdad es que ni cuando hace falta ganar como sea pueden estar este equipo y su afición con los 5 sentidos sólo en el fútbol...