Quique aparta a Hannibal: "Tiene que entender dónde está y desde fuera verá mejor las cosas"

La cosa está que arde en el Sevilla y no se salva ya ni Quique Sánchez Flores. En la diana tras su planteamiento ante el Girona, la derrota en el Metropolitano, entrando dentro de lo previsible, volvió a dejar dudas en defensa. El madrileño no habló tras el partido por respeto a las víctimas, así que había interés por conocer su opinión en la previa del choque ante el Osasuna (Sánchez-Pizjuán, 18:30 horas) sobre ciertos asuntos: la situación crítica del equipo, los centrales, el VAR o la ausencia de Hannibal en la convocatoria para Madrid. En este sentido causaron cierto asombro sobre su visión del jugador, que ha llegado como refuerzo y el entrenador lo aparta porque necesita tiempo para "ver las cosas desde fuera".

"Después de estar con él, hablar con él y de haberlo visto sus primeros minutos en Girona, le vamos a dar el espacio necesario para que entienda dónde está, que está en el Sevilla y qué supone. Tiene que saber dónde está y queremos verle. Hemos hablado con él y creemos que tiene que tener un tiempo de aprendizaje, hemos querido darle un espacio, un tiempo para que vea las cosas desde fuera y después volverá a la convocatoria", dijo el técnico madrileño al ser cuestionado por el tunecino, sobre cuya ausencia y la de Mariano hubo ciertos rumores acerca de una fricción entre ambos en un entrenamiento que fue a mayores al parecer en el interior de vestuario.

"Al final son chicos que han venido y de repente aterrizan en un club grandísimo como el Sevilla en circunstancias de exigencia máxima. Y necesitan un poco de ubicación. Y esa ubicación a lo mejor la ven mejor desde fuera que desde dentro. Debería dar un paso para entender qué es lo queremos. A ver si el chico se aplica y creo que al final entenderá perfectamente lo que queremos", ha insistido Quique, que confirmó que Mariano tampoco estará convocado ante el Osasuna, así como Lamela a causa de un percance.

"Mariano no va a ir hoy tampoco, arrastra problemas físicos, es un chico que lo vemos en los entrenamientos con dificultades para moverse, para hacer las cosas que nosotros queremos. Vino a hablar con nosotros esta semana y nos dijo que no tenía buenas sensaciones, que no se encontraba bien. Es un chico que no está al cien por cien y no lo podemos llevar convocado", decía.

La derrota en Madrid. "Hemos entrenado muy poco. Estamos tristes por no clasificarnos para la siguiente fase, pero en cualquier caso sí tenemos la sensación de haber competido. Habíamos hablado entre nosotros, cuerpo técnico y jugadores, que la idea es competir siempre. El resultado siempre puede ser aleatorio en función de otras cosas, pero la base de todo que es competir y tiene que ser ésa. Entonces, estamos esperanzados para el siguiente partido".

El VAR en el Metropolitano. "Agua pasada no mueve nada. Tengo mi opinión y es que una vez que lo pita el colegiado no tiene por qué ser revisado, como no lo hace en el primer penalti, el de ellos. Los penaltis son clarísimos, y no entiendo cómo no entra el VAR en el de Sow. Mientras que en el fútbol los de arriba manden más que los de abajo no va a tener cierto orden natural. Mientras no sea así va a haber cosas extrañas".

El esfuerzo de Sow. "Son chicos que están haciendo un esfuerzo grande. Sow arrastra una tendinitis, llevamos 9 partidos desde que estoy aquí y los que repiten esfuerzos están al limite. Han descansado un día desde que vinimos el día 27 y no han podido recuperar. Seamos comprensivos con ellos".

Algún fichaje. "Si hay salidas habrá entradas y si hay entrada, tenemos claro con el club que la prioridad es un delantero".

El Osasuna, un rival duro: "Va a ser Un partido de duelos, muy físico, de mucha segunda jugada, de mucho fútbol directo, de centros laterales... Es un equipo que lleva muchos años con Arrasate y son equipos serios. Tenemos que atender a nuestras necesidades y estamos seguros de que vamos a ganar".