García Pimienta: "El partido contra la Real Sociedad es de máxima exigencia"

Xavi García Pimienta ha hecho un repaso de la situación del Sevilla ante el partido de este domingo en Nervión frente a la Real Sociedad", un encuentro que puede marcar una bisagra en los objetivos de su equipo. El técnico barcelonés quiso empezar su rueda de prensa enviando sus condolencias sobre la tragedia climatológica de Valencia. "Ya lo dijimos tras el partido de Copa. El fútbol ahora mismo es secundario. Toda nuestra solidaridad para toda la gente afectada por la DANA. Por desgracia siguen apareciendo personas muertas y hay desaparecidos. Todo el mundo se está volcando y desde aquí mandamos todo el apoyo y un abrazo a las víctimas de esto tan grave que ha sucedido".

Ya analizando la vuelta del Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán después de dos triunfos a domicilio, en Liga y en Copa, recordó el plus que significa Nervión: "No podemos perder eseso, hemos sido capaces de hacer muy buenos partidos en casa con nuestra gente, que no para de animar y que cuando nos ha tocado sufrir en momentos puntuales la afición ha estado con nosotros, recordó.

El alto potencial de la Real

Ahora toca un rival que en Liga es irregular pero tiene gran potencial, como recordó el técnico. "Tenemos un partido más exigente contra la Real Sociedad, un rival que está jugando Europa League, que tiene un fútbol increíble con jugadores de muchísimo nivel e internacionales. El otro día tuvo el pinchazo contra Osasuna en casa, pero ves el partido que hizo en Europa League o contra el Girona y ves todo el potencial que tiene", aseguró.

Por ello describió la cita como "un partido de exigencia máxima, de estar concentrados, de ser protagonistas, solidarios defensivamente, de no cometer errores y de ir a por el partido en todo momento". "Será un partido muy largo y el nivel del rival te hace estar mucho más atento", señaló el barcelonés.

Peque y Lokonga están disponibles

También fue preguntado por Peque que se retiró tocado del partido de la Copa el miércoles. Pero el futbolista de Hospitalet ya se ha ejercitado a pleno rendimiento este viernes. "Está perfecto. No ha tenido ningún problemas en el entrenamiento de hoy espero que mañana tampoco lo tenga".

Asimismo, fue cuestionado sobre si los cuidados a Lokonga son por miedo a que recaiga un jugador tan importante. "Miedo, no. Pero es un jugador que por desgracia ha tenido lesiones musculares e intentamos cuidarlo con sus sensaciones específicas. A veces le toca campo, a veces gimnasio, a veces tratamiento con los fisios... Lo que queremos es que llegue en perfectas condiciones al partido. En la Copa no jugó porque no le tocaba y era césped artificial, que también le podía perjudicar. Esperamos que esté a disposición de ayudar al equipo el domingo".

¿Se puede convencer el equipo de que Europa no es una quimera? Es cauto ahí García Pimienta. "Llevamos once jornadas. Tengo una buena sensación de la dinámica que llevamos, pero no llevamos ni el 50% de los puntos", recordó. "El partido del domingo nos seguirá calibrando como equipo y el margen de crecimiento que tenemos. Tenemos la obligación de competir al 100%, de dar nuestra merjor versión y que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Es lo que deseamos y es nuestra obligación. Independientemente del resultado que saquemos el domingo, que vamos a luchar con todo para que sea positivo, quedará muchísima Liga por delante. Los objetivos hay que marcarlos más adelante y en la jornada 32 ó 33 veremos a qué podemos aspirar", continuó.

"Más que contento" con el rendimiento de Isaac

Un día más salió a la palestra la sequía goleadora de Isaac en las once primeras jornadas. "Si hablamos de goles, está claro que no ha marcado ningún gol aún. Si hablamos de rendimiento deportivo, yo estoy más que contento con él porque aporta juego, trabajo, desmarques, ganar duelos... Lo veo finalizar en cada entrenamiento y esto es una cuestión de rachas. En el momento en que entre el primer gol va a marcar muchísimos goles para el Sevilla".

También fue preguntado por los centrales. Marcao y Kike Salas apuntan a la pareja contra la Real Sociedad por las leves lesiones de Badé y Nianzou. "Ramón Martínez va a venir convocado seguro y mañana decidiremos tras el entrenamiento. Están Marcao, Kike, Ramón, Carmona también ha jugado ahí muchas veces... Hasta el domingo no decidiré quién será la pareja que juegue".

El regreso al césped de Saúl

En el entrenamiento de este viernes festivo, día de Todos los Santos, la buena nueva ha sido la vuelta al césped de Saúl. Al medio centro ilicitano aún le queda. ¿Sabe cuándo volverá a estar disponible? "Te engañaría. No sé si Saúl lleva cinco o seis semanas desde que se lesionó y todavía le queda, le queda bastante para estar con el grupo. Pero está dentro del plazo previsto. Es un chico que trabaja muchísimo, tiene dobles sesiones. Todo lo que depende de él y del servicio médico , que está a un nivel altísimo, se está cumpliendo. Ya se lo ha visto correr en el terreno de juego y se van acortando los plazos estipulados para que llegue. Pero lo más importante es que llegue bien, sin molestias ni recaídas. No podemos correr, es un chico veterano que se conoce y necesitamos que vuelva pero al 100%".