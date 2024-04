Gudelj, al rescate de un centro del campo sin Sow y cogido con alfileres

Cuando parecía que la enfermería del Sevilla por fin se había vaciado y ya no tenía ningún inquilino, por primera vez en toda la temporada, Djibril Sow sufrió un golpe fortuito en el entrenamiento que lo aparta del equipo el resto de la temporada. Fue el martes cuando se retiró lesionado el mediocampista internacional suizo. Y este miércoles las pruebas médicas a las que se sometió el jugador de 27 años desveló la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Los servicios médicos del club nervionense aún deben valorar si pasa por el quirófano para corregir esa fractura del pequeño hueso del pie o le dan un tratamiento conservador al futbolista. En cualquier caso, será difícil que reaparezca esta Liga.

“El centrocampista suizo se perderá los próximos partidos y en los próximos días se valorará una posible intervención”, rezaba la nota con el parte médico ofrecido por el Sevilla. No está descartada la operación ni tampoco está descartado que vuelva a jugar. Pero todo indica que será así. No es una lesión grave pero sí muy fastidiosa. Cerrará así Sow una temporada aciaga, pues el que fuera gran apuesta de Víctor Orta y primer fichaje del nuevo proyecto no ha terminado de cuajar en su primera temporada.

Aun así, era una pieza importante en la rotación de la medular, si bien había perdido protagonismo en los últimos partidos. Pero Quique Sánchez Flores se queda con lo puesto, aunque en Getafe ya usó a Gudelj en su puesto natural y el habitual en la selección de Serbia: el de mediocampista.

Con Gudelj, un Sevilla sólido en Getafe

El veterano centrocampista serbio se aparece tras superar su lesión de menisco como una solución para una línea en la que Soumaré es un fijo, Agoumé también ha tenido problemas físicos y vuelve a entrar pero muy poco a poco en el equipo, y Óliver Torres está teniendo continuidad por la falta de opciones. En el último partido en casa, esa merma de la medular fue muy patente: el Celta se comió y remontó a un Sevilla roto en un dibujo de 5-2-3, con Ocampos formando más como parte de un tridente ofensivo con Isaac y En-Nesyri que como pieza del centro del campo. El resultado de aquel partido, en el que reapareció como titular Gudelj tras su lesión pero como central, fue nefasto.

Sow no participó en el partido contra el Celta pese a esos problemas. Se quedó en el banquillo. En Getafe, ya con Gudelj escoltando a Soumaré y Óliver Torres en un dibujo más nítido y sólido de 5-3-2 pese a que apenas tuvo salida el equipo, Sow apenas jugó los quince minutos finales. Tampoco consideró oportuno Quique sacarlo, por Óliver Torres, antes del minuto 81... Es decir, en realidad y en vista de los dos últimos partidos el técnico madrileño no es que pierda a un pilar de su esquema. Pero el centro del campo se queda de nuevo con lo puesto cuando parecía que ganaba efectivos.

Aquella lesión de Rakitic en 2011

El centrocampista suizo sufre la misma lesión que sufrió Rakitic el 1 de mayo de 2011 en Almería, tras aterrizar en Sevilla aquel mes de enero y asentarse como un fijo en el equipo de Gregorio Manzano. Se rompió en Almería el quinto metatarsiano del pie izquierdo y ya no volvió a jugar. Quedaban cuatro jornadas. Ahora restan ocho. Al suizo croata le costó recuperar su mejor nivel en la siguiente temporada, la 2011-12, aunque sólo se perdió la primera jornada liguera. Sow tiene más tiempo por delante para recuperarse y estar ya a punto en la pretemporada.

Sow llegó en julio como primer fichaje de relumbrón de Orta y a cambio de 10 millones de euros, tras ganar la Europa League en el Pizjuán con el Eintracht de Fráncfort en 2022. Durante buena parte de la temporada ha arrastrado molestias en el tendón de Aquiles. Eso ha lastrado su rendimiento. Con todo, ha jugado 33 partidos en total, con un gol y dos asistencias. En Liga lleva 24 apariciones de 30 y un gol (al Rayo), más los seis de Champions y tres de Copa.