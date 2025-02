“¿Hay alguien del fútbol al que no le guste Suso?”

“¿Cómo no me va a gustar Suso Fernández?”, es la pregunta retórica e irónica que se hizo Juan Cala, exjugador del Sevilla y miembro de la dirección deportiva del Cádiz, cuando le preguntaron por el internacional español. El extremo derecho vive en Nervión una situación anómala en su carrera deportiva. Pese a la mala dinámica deportiva del club sevillista y ser uno de los capitanes de la plantilla, Suso no cuenta para su actual entrenador, García Pimienta. Bajo las órdenes del técnico catalán, el gaditano no ha contado con ni un sólo minuto en los últimos dos meses de competición. Desde el partido de Copa del Rey ante el Olot. Ha caído al más profundo ostracismo y este mes de enero, por la situación económica y deportiva, ha sido empujado a salir en la ventana de fichajes. Aunque su decisión la tenía clara: cumplir su contrato en Nervión.

Suso, su situación con Pimienta y el mercado invernal

No ha sido el comienzo de año más sencillo para Suso. A falta de cinco meses para finalizar su carrera en el Sevilla, el gaditano, sin minutos ni protagonismo, ha sido empujado a salir del club en el mercado invernal. En las últimas semanas el jugador ha recibido un claro ‘banquillazo’ por parte de Xavi García Pimienta para intentar forzar su salida del club antes de tiempo. Y la realidad es que ofertas no le han faltado, sólo en las últimas horas Olympiacos, Valladolid y Valencia llamaron a su puerta. No obstante, Suso ha acabado decidiendo que, pese a su situación con Pimienta, lo mejor para él era quedarse en el Sevilla y terminar en junio su actual contrato después de cinco años y medio. Ya en julio, cuando quede libre, podrá decidir su futuro con calma y libertad.

El deseo de Juan Cala... y del cadismo

Quedando libre en junio de 2025, el sueño del Cádiz por fichar a Suso se reaviva. Tras finalizar el mercado de fichajes invernal, Juan Cala, exjugador del Sevilla y actual secretario técnico del Cádiz, valoró en una entrevista para Voz Cadista el posible fichaje de Suso en verano. El lebrijano aseguró que en la Tacita de Plata están “como locos” por ver al gaditano vestido de amarillo: “¿Cómo no me va a gustar Suso? ¿Hay alguien del fútbol al que no le guste Suso? Nos hemos enfrentado. Es un chico de Cádiz, que es cadista. Estamos como locos para que haga ‘un Lucas Pérez’ y esté en el Cádiz. Él (Suso) que hable por él mismo”, afirmó Juan Cala.

El de Lebrija aseguró que Suso tiene en su mente jugar en el Cádiz antes de retirarse e incluso instó a la afición cadista a ‘hacer campaña’ como ocurrió este pasado verano con Luis Alberto: “Creo que el Cádiz y Suso siempre van a tener posibilidad porque ambas partes están condenadas a entenderse. Suso tiene en su cabeza jugar y en su corazón jugar en el Cádiz y el Cádiz estaría encantada de tener a Suso en sus filial. Siempre va a ser algo latente. Va a ser algo que se tiene que dar”, zanjó Juan Cala sobre el jugador del Sevilla.

Suso no esconde sus colores

El propio Suso nunca ha escondido el amor por los colores cadistas. Hace casi un año reconoció que es aficionado del submarino amarillo en una entrevista que concedió a Canal Sur: “El Cádiz es mi equipo, otra cosa es que no lo muestre. Es el equipo con el que me he criado. Soy de Cádiz ciudad, he visto el Nuevo Mirandilla… que yo nunca lo llamo así. He visto jugar a Lucas Lobos y muchos otros… iba todos los fines de semana al estadio a ver al equipo”, afirmó el jugador del Sevilla durante la temporada 2023-24.