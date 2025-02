El Olympiacos de Mendilibar quiere llevarse a Suso del Sevilla

Son horas frenéticas en el mercado de fichajes. Apenas restan 36 horas para el cierre de la ventana invernal y hay muchos futuros todavía por determinar. Uno de ellos es el de Suso Fernández. El extremo gaditano del Sevilla está valorando las opciones de su futuro en estos últimos días al no contar para su entrenador en Nervión, García Pimienta. Viéndose en el ostracismo, Suso, que planeaba terminar su contrato en el Sevilla, ha comenzado a explorar las opciones de salir en invierno a un nuevo destino. Y es que el gaditano ha tenido distintos ofrecimientos y ofertas en las últimas semanas, pero la única que le ha convencido, hasta la fecha, es la de el Valencia. Sin embargo, el club de la capital del Turia, según ha podido saber Diario de Sevilla, todavía no ha oferta a la entidad de Nervión por Suso. Eso no descarta que finalmente hagan una ofensiva, pero, de momento, el Valencia no ha movido ficha firmemente por Suso Fernández.

El Olympiacos aprieta por Suso

Ante esta situación, según ha podido sabido este medio, hay otro equipo que ha apretado con intensidad en las últimas horas para intentar fichar a Suso. Es el caso del Olympiacos griego, club que dirige el exentrenador del gaditano, José Luis Mendilibar. El entrenador vasco con quien ganó su última Europa League en Nervión y con quien mantiene una extraordinaria relación, se ha interesado por la situación del extremo andaluz. En el Sevilla saben del interés del conjunto heleno y han trasladado una propuesta en firme para fichar a Suso Fernández en este mes enero. Cabe recordar que Suso termina su contrato con el Sevilla dentro de cinco meses, pudiendo elegir su próximo destino con libertad. Por el momento, Suso no ha elegido su oferta y, ahora mismo, se debate entre quedarse en el Sevilla, esperar a que el Valencia llegue firmemente a por él o marcharse a Atenas con su querido su querido José Luis Mendilibar. El futbolista sabe que en Sevilla va a tener complicado tener minutos de aquí a final de la temporada, pues García Pimienta no lo saca al terreno de juego desde inicios del pasado mes de diciembre, acusándolo a un cuestión de rendimiento. Ahí está clave del movimiento. Si quiere cobrar lo que le resta de ficha en el Sevilla y esperar a verano o volver a jugar al fútbol en un proyecto importante.

El proyecto de Mendilibar

Mendilibar está llevando al Olympiacos a lo más alto, convirtiéndolo en un proyecto atractivo. La pasada temporada hizo historia consiguiendo el primer título europeo de un club griego, la Conference League. Este año, además de liderar la liga helena, ha clasificado al club de El Pireo entre los ocho mejores de la Europa League, siendo uno de los contendientes al título continental. La pelota está en el tejado de Suso Fernández y el reloj de arena se agota.