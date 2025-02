Iheanacho negocia en Inglaterra su salida del Sevilla

La salida de Kelechi Iheanacho del Sevilla está más cerca que nunca. El delantero nigeriano, a 36 horas del cierre del mercado de fichajes invernal, negocia su vuelta a Inglaterra en forma de cesión. Como reveló Sky Sports el pasado sábado, Middlesbrough y Celtic de Glasgow habían realizado una ofensiva por el ‘9’ sevillista para intentar hacerse con sus servicios, por lo menos, hasta el próximo mes de junio, al no contar con protagonismo alguno bajo las directrices de Xavi García Pimienta. Iheanacho lleva todo el mes de enero buscando la propuesta u oferta que más le convenciese y, parece que por fin, se ha decidido. Su vuelta a la Championship inglesa está cada vez más cerca.

El Middlesbrough, muy cerca de Iheanacho

Iheanacho esta mañana, tras el empate del Sevilla en Getafe, tenía previsto realizar trabajo de recuperación sobre el césped junto al resto de los suplentes o de los jugadores con menos carga física. No obstante, no lo ha hecho. Como ha revelado El Desmarque, el nigeriano ha obtenido el permiso del club para viajar a Inglaterra este domingo y, desde allí, negociar su cesión para los próximos meses. La decisión final parece ser que será la del Middlesbrough, equipo que milita en la Segunda División inglesa. Junto a sus representantes, Iheanacho trata de cerrar su nuevo contrato en calidad de cedido, sabiendo que el Sevilla quiere deshacerse de toda la ficha posible, al menos, hasta junio de 2025. Cabe recordar que el nigeriano firmó por el club de Nervión hasta junio de 2026, es decir, una campaña además de la presente. Por lo que si la operación se acaba materializando y no negocia por quedarse en el Middlesbrough, el próximo verano deberá regresar al Sevilla nuevamente.

Así está el cierre del mercado del Sevilla

Son horas claves para la dirección deportiva del Sevilla. Tras el traspaso a coste cero de Pedro Ortiz al Córdoba, Víctor Orta trata de dar salida a otros tres jugadores más de la plantilla sevillista: Iheanacho -quien está cerca de cerrar su salida-, Valentín Barco -que también está a punto de romper su cesión- y Suso Fernández. El gaditano será el último escollo del director deportivo madrileño para este cierre de mercado, siempre y cuando las otras dos operaciones sigan su curso. Con el Valencia como principal y única vía de salida del gaditano, Suso tiene por delante 36 horas para determinar su posible adiós del Sevilla o, en cambio, decidir quedarse y terminar su contrato en Nervión en junio de 2025. Eso sí, salvo giro radical de los acontecimientos, con García Pimienta a los mandos el gaditano será un mero espectador más de la temporada sevillista. Además del apartado de salidas, el Sevilla tratará, como mínimo, de firmar un refuerzo más en las últimas horas del mercado, con el lateral izquierdo como principal prioridad del entrenador.