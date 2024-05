La ilusión de Isaac ante los niños por ayudar al Sevilla: "Ya pienso en volver"

Isaac Romero ya es un ídolo para los aficionados más pequeños. De la noche a la mañana casi, el futbolista de 24 años ha empezado a saborear las miles de la fama, que también tiene su reverso cuando vienen mal dadas. Pero por ahora el lebrijano ha caído de pie en su ascenso al Sevilla pese a que una lesión muscular lo apartó del tramo final de la temporada tras su fulgurante irrupción.

Este miércoles el club de Nervión ha celebrado su evento anual del programa Sácale Partido al Cole por su XVII edición. La semana pasada le tocó un baño de masas infantil en el Estadio de la Cartuja con motivo de un acto de exhibición de la Policía Nacional. Y en esta ocasión ha sido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde espera seguir creciendo como futbolista una vez que renueve su contrato. Algo que está casi cerrado según confesó este martes.

Isaac tomó el micrófono ante centenares de esclares y también ante José María del Nido Carrasco y Pablo Blanco, además de sus compañeros Kike Salas, Juanlu y Alberto Flores, así como las jugadoras del Sevilla FC Femenino Cristina Martín-Prieto, Esther Sullastres, Alba López y Alba Cerrato, quien exhibirá los trofeos ganados en el Europeo sub-17.

Frente a los más jóvenes aficionados, Isaac habló de la recuperación de su lesión, producida en el inicio del derbi y de la que ya está recuperado prácticamente, aunque no le dará para despedirse jugando el domingo frente al Barcelona. "Creo que está en uno mismo el salir adelante cuando te toca superar algunas de las lesiones", dijo en medio de la algarabía infantil.

"Es muy importante todo el apoyo del equipo, de los compañeros y más que nada de los familiares. Algo bueno que tengo es que cuando me toca pasar por algo de esto no me rindo nunca, tiro para delante", añadió, recordando de forma intrínseca las lesiones de hombro que superó antes de dar el salto al primer equipo y tras pasar por el quirófano en la temporada 22-23.

Lo más llamativo fue que dejó un mensaje esperanzador: "Ya pienso en estar lo antes posible para volver a ayudar al equipo. Me ha tocado pasar por mucho pero gracias a Dios lo he superado. He tenido la suerte de estar donde estoy y creo que la he aprovechado (la oportunidad). Muy contento y muchas gracias a todos", comentaba, dejando claro que su idea es volver a enfundarse la camiseta del Sevilla.

Isaac espera renovar cuanto antes su contrato, que expira el 30 de junio. El nuevo tendrá una cláusula de entre 15 y 20 millones más sobre la actual: 15 millones de euros que subieron a 20 tras su jugar ante el Mallorca su decimoquinto partido oficial con el primer equipo. En su nuevo contrato será de entre 35 y 40 millones.

El lebrijano debutó tras ser inscrito este invierno con el primer equipo el 12 de enero frente al Alavés (2-3). Ese mal comienzo fue como un feo prólogo que se enderezó rápidamente con sus dos goles en Getafe en la Copa el 16 de enero. En total disputó 16 partidos con 6 goles y 4 asistencias, resultando clave la dupla que formó con En-Nesyri para que el Sevilla de Quique enderezara el rumbo en pro de la salvación.

En cuanto al acto de Sácale partido al Cole también asistieron María Esperanza O’Neill, viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Arauz, delegado territorial de Educación en Sevilla, Blanca Gastalver, delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, y Antonio Pulido, presidente de Fundación Cajasol, entre otras autoridades y patrocinadores.