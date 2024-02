Una impopular felicitación del Sevilla a Januzaj enciende a la afición

Junto a Rafa Mir, el belga Adnan Januzaj ha sido protagonista negativo en el cierre del mercado y su actitud, por no querer buscar una solución aceptando una oferta para salir, fue criticada públicamente tanto por el director deportivo como por el entrenador. Encima, el jugador contestó en sus redes sociales acusando a Víctor Orta de no decir “la verdad”. Por eso, ha extrañado que el Sevilla, en su cuenta oficial, haya felicitado con una familiaridad además excesiva, al futbolista por su cumpleaños, motivando la aparición de mensajes de los aficionados criticando al propio Januzaj y también al Comunity Mánager de la entidad.

“Feliz cumpleaños, Janu”, escribe en un mensaje la cuenta oficial del Sevilla en las distintas redes sociales. Las respuestas de la afición, muchas de ellas con guasa, no se hicieron esperar. “Estaría bien como regalo de cumpleaños irte a Turquía” o “Denle el día libre al chaval, se lo ha ganado” eran algunas de las respuestas.

Quique Sánchez Flores aludió a Januzaj y a Rafa Mir este mismo sábado en la previa del partido ante el Rayo Vallecano. “Mi nivel de exigencia está muy por encima del que hoy tienen Rafa Mir y Januzaj. No vale con ser buen profesional de nivel futbolístico, sino tener el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla", dijo el madrileño, que insistió en que va a “animar a la gente a esforzarse”.

Víctor Orta, por su parte, también fue muy duro con el belga en la presentación de Alejo Véliz. “Un jugador tiene que desarrollar su profesión jugando al fútbol y teniendo minutos. Él opina lo contrario. Ante eso poco más puedo decir. Hemos recibido varias propuestas, dos de ellas aceptadas, con un total de seis posibles. Llamé a uno de sus agentes, porque con Januzaj nunca se sabe, y dijimos que habíamos aceptado esas ofertas, y el jugador no estuvo dispuesto a ir”, decía el director deportivo.

“Le dije personalmente tras un entrenamiento que habíamos aceptado dos ofertas, que para el club sería una buena opción que aceptara algunas de esas ofertas, una de ellas era de Turquía por cierto, y él dijo que no estaba dispuesto a irse, que tenía contrato en vigor. Le dije que lo entendía, pero que creo que un futbolista debe desarrollar su profesión jugando y teniendo minutos, y siendo futbolista. Él me dijo que por los minutos no era un problema, me zanjó un debate, ayer le trasladamos a su entorno una oferta de último minuto de Francia que fue aceptada por el Sevilla, y decidieron que no era una situación, y antes de ayer una de Escocia y tampoco. Se ha entrevistado con varios equipos, autorizado por el Sevilla, pero no ha querido aceptar ninguna oferta”, añadía.