Quique Flores: "Mi grado de exigencia está por encima del que hoy tienen Rafa Mir y Januzaj"

Quique Sánchez Flores ha abordado distintos aspectos de la urgente situación del Sevilla y ha concretado que no es un entrenador de animar a los futbolistas a que tengan exigencia, sino que ésta es inherente al fútbol. Lo hizo al serle referido los casos de Rafa Mir y Januzaj en una rueda de prensa en la que abundó en la dificultad que implica Vallecas.

"Han entrenado muy bien", comenzó diciendo en general. "Hemos tenido una semana importante, llena de contenidos y con mucha ilusión, transmitiendo que queremos jugar con la ambición y las ganas de poder competir. No nos vale con jugar, hay que competir y alargar la forma de competir en el tiempo. Se nos cae el plan durante el partido, nos pasan accidentes que nos quitan energía y el plan que tenemos, y hay que alargar ese plan".

El estado anímico de Rafa Mir y Januzaj

Fue al ser preguntado por el estado anímico de Rafa Mir y Januzaj tras todo lo acaecido "Son profesionales, pero cada uno tiene un listón de exigencia diferente. Y yo el grado de exigencia lo tengo por encima que a día de hoy tienen marcado Januzaj y Rafa Mir. Después de haber ido hacia ellos en la necesidad absoluta ya no hay tiempo para bajar el listón. El que no tenga ese listón no puede tener minutos. Tienen que alcanzar un nivel de exigencia óptimo. No vale con ser buen profesional de nivel futbolístico, sino tener el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla".

Además, sorprendió al asegurar que no está dispuesto a estar mimando a ningún futbolista... "Yo distingo entre entrenador y animador. No me gusta ir de animador, de entrenador que va animando al futbolista, de lo que conlleva el fútbol, el esfuerzo... Aquí, estés en el club que estés, se requiere exigencia. Y da igual en la categoría que estés, estés delante de 40.000 fans o de 100, necesitas exigencia. No voy a ir animar a la gente a esforzarse. La exigencia es la que es y el que alcance la exigencia estará y el que no la alcance, no estará".

Delegación en Víctor Orta y el presidente

Sobre los acontecimientos del cierre de mercado, dijo: "Tuve seguimiento, pero no con mucha intensidad, porque es un mercado muy corto y lo desconozco. Yo he dejado a Víctor y a José María, que son los que toman las decisiones. En los mercados de verano sí me he sentado con los dirigentes, para ver las posiciones, pero por premura y por desconocimiento lo he dejado en manos de quien creía que podían tomar buenas decisiones".

"Estoy convencido de que han hecho un esfuerzo grandísimo para dar lo que necesita el Sevilla", añadió sobre el comité de dirección y el mercado. A veces con la juventud, a veces con la experiencia. El tiempo nos dirá si dan el rendimiento que necesitamos. Pero del esfuerzo hecho con la intención de que sean éstos los que nos ayuden no tengo ninguna duda".

Esperanza en que Hannibal se sume

También tocó el asunto de Hannibal, al que ve aún poco espíritu de sacrificio, pero espera que lo halle pronto. "He hablado con Hannibal y le estoy intentando explicar la situación del Sevilla, muy parecida a la del que procede, un equipo con desorden y malos resultados. Un equipo en el que el sacrificio está por encima de las aptitudes talentosas. Porque este equipo sólo con talento no va a ninguna parte. Necesitamos deseo, competir, ganas de competir... Y todo eso procuro transmitirle a Hannibal, porque el talento lo tiene. Y necesitamos que vaya a esa parte de sacrificio, que seguramente no es su primera virtud, pero posiblemente lo encontremos".

Su valoración del mercado se centró en la energía que deben dar los jóvenes recién llegados. "Ha habido movimientos, han salido los chicos que querían salir por distintas razones. Y han llegado chicos jóvenes con energía y con esa hambre por triunfar, por esa necesidad que tienen de retomar sus carreras y hacer coincidir sus máximas energías justamente con eso. Gente que se atreva, gente que no lleve en la mochila una carga excesivamente grande de problemas y defectos y que nos pueda ayudar".

El carácter de Véliz y el regreso de En-Nesyri

Cuestionado sobre Alejo Véliz, dijo. "Es argentino, tiene carácter, es competitivo. Son chicos que tienen carácter y son competitivos. Vienen estos chicos a una realidad distintas que la que tenían en sus clubes. Aquí tienen una realidad de un equipo grande en una situación difícil. Y eso cuanto antes lo entiendan, mejor".

Y agradeció mucho el regreso de En-Nesyri. "Fantástico. Lo sentimos mucho por Marruecos. Pero llevamos un tiempo jugando sin delantero hasta que apareció Isaac y tirando de Lucas en una posición que no es la suya, que es difícil. La Liga es muy exigente y las áreas son muy comprometidas, te ganan y te pierden partidos. Hemos encontrado con Isaac un delantero y ahora con En-Nesyri tenemos dos delanteros".

La charla con Rakitic y su decisión

Otro asunto importante, la salida de Rakitic. "Respeto mucho su carrera. Tuvimos una conversación muy honesta cuatro días antes de su decisión. Él me dijo que no contaba con él y yo le dije que sí, que no podía asegurarle desde cuándo en cada partido, pero sí contaba con él. Y sí le pedí algo para su continuidad. La decisión fue suya, fue honesta, dijo que no podía dar lo que le pedía y tuvo una contestación súper honesta".

La dificultad de Vallecas. "Vallecas nunca fue fácil. Ha perdido una cierta fluidez de juego en su fase inicial, pero si tienen algún problema ponen la pelota en el campo contrario. Siguen teniendo la salida de la verticalidad y la velocidad de Álvaro, la experiencia y la lectura de Trejo. De medio campo adelante sigue siendo vivo y atrás sigue teniendo experiencia. Con ningún club nunca he ido a pasar un buen rato a Vallecas, siempre ha exigido mucho sacrificio. Vamos con la idea de ganar para alcanzar equipos y pasarlos, es el objetivo a cumplir".

La recuperación de Gudelj y Lukébakio. "Gudelj va muy rápido, a la altura de su carácter. Es echado para adelante, súpero positivo y lo echamos de menos en el campo. Necesitamos futbolistas que se hagan oíir dentro del campo, que sean jefes en sus posiciones, y no tenemos tantos de esos. A Lukébakio, que es un jugador importante por lo que vi, todavía le queda un tiempo".