La incógnita de Bono, que se retiró indispuesto antes del Bélgica-Marruecos (2-0)

Yassine Bounou ofreció una imagen inquietante en los prolegómenos del Bélgica-Marruecos, que ganó el combinado alauita por 0-2. El meta del Sevilla formó en el once titular y estaba cantando el himno nacional de Marruecos, mano en el pecho, cuando se echó la otra mano a la cabeza y se agachó visiblemente indispuesto. Se tuvo que retirar y el partido lo empezó su compañero de portería, el suplente Munir.

El propio guardameta ha explicado a la cadena Cope desde Qatar lo que pasó: "Tenía molestias en la cadera y me pincharon para aliviarme. Al saltar al campo me sentí mal, y tras escuchar el himno le pregunté al árbitro que si me podría retirar sin que contara como un cambio y me dijo que no habría problemas, así que decidí retirarme y dejarle el sitio a mi compañero Munir, y acerté, porque todo salió perfecto en un gran partido", dijo sobre el triunfo de Marruecos.

Bono arrastraba unas molestias en la cadera y todo apunta a que la indisposición pudo ser fruto de la medicación para paliar el dolor, aunque no hay nada oficial más allá de las palabras del propio Bono o del seleccionador de Marruecos.

Tras el partido, Walid Regragui, se refirió a esta incidencia: "Bono recibió un golpe contra Croacia. No estaba seguro, lo intentamos hasta el final. Después del calentamiento, no se sentía bien, se sintió indispuesto. Tuvo la honestidad de dejar su lugar a otro compañero. Eso es lo que le dije. Si no se siente al 100%, debe dejar su lugar. Yassine entendió esto. Munir hizo un gran partido".

El hecho es que el portero tuvo que retirarse y ni siquiera estuvo ya en el banquillo. En-Nesyri, el otro sevillista que tenía partido mundialista este domingo, sí formó en el once titular, repitiendo partido, ya que también jugó en el debut ante Croacia.

Marruecos sorprendió a Bélgica y aprieta muchísimo el grupo F, pendiente del Croacia-Canadá. En el tramo final del encuentro decantó el partido el combinado norteafricano, con un gol de Sabiri en el minuto 73 y otro de Aboukhlal ya en el minuto 92 para matar el partido.

El Sevilla ha informado de la incidencia de Bono, pero dejando también una información incierta, sin que hasta el club haya llegado aún explicación de la Real Federación de Fútbol de Marruecos. "La nota negativa, a la par que con una alta dosis de curiosidad, la puso el guardameta Bono. El arquero blanquirrojo estaba en las alineaciones oficiales y formó en el himno nacional de su país, pero el encuentro lo arrancó Munir, portero suplente. El guardián sevillista no pudo finalmente ser de la partida aquejado de unas molestias", refiere la web del club.