Mallorca - Sevilla: La indignación del sevillismo con el VAR

El Sevilla y sus aficionados no esconden su indignación por la acción polémica del partido en casa del Mallorca en el tanto que hubiera supuesto el 1-1 en el marcador.

Bien entrada ya la segunda mitad, Pedrosa, tras un fallo de Samu Cosa, engancha un zapatazo desde fuera del área que desvía En-Nesyri y acaba entrando en el fondo de la portería de Rajković. Los jugadores del cuadro nervionense y Diego Alonso en el banquillo celebraban el tanto, pero en ese momento Albertol Rojas recibió un aviso por parte del VAR.

#DATO Desde que se instaló el VAR, el Sevilla es el SEGUNDO equipo con más tantos anulados tras la intervención del vídeoarbitraje (16). — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) December 9, 2023

Allí, Gil Manzano entendió que había dudas en la jugada y Alberola tuvo que ir a la banda a mirar el monitor y finalmente anuló el tanto por mano del delantero marroquí del Sevilla. Una acción muy polémica, pues las imágenes no son nada claras en función de las perspectivas que se miren.

El propio Pedrosa ha mostrado en Movistar su indignación con tal jugada al final del partido: "No sé qué ha decidido el árbitro. Hoy en día la cosa se está yendo de desmadre. Le da en el culo, no se puede quitar la mano. ¿Nos cortamos el brazo? Ya me anularon uno Eindhoven igual. Ya no sabemos qué hacer. Al Sevilla, últimamente, hay que respetarlo un poco más".

Ex colegiados como Iturralde González, en Carrusel Deportivo, explicaba que él no hubiera anulado el tanto por un posible mal uso de las imágenes.

❌⚽️ La explicación de @itu_edu en 𝗖𝗮𝗿𝗿𝘂𝘀𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 al gol anulado del @SevillaFC.🗣️ "Yo hubiese dado gol. Es muy peligrosa la imagen que ponen".@carrusel | @ellarguero pic.twitter.com/9xrVALd7wr — Libre y Directo SER (@LibreDirectoSER) December 9, 2023

Las imágenes no son muy claras y el Sevilla se ha sentido muy perjudicado en un partido en el que siempre buscó el empate y tuvo ocasiones para ello.