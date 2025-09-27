Íñigo Pérez: "Veo relación directa entre Almeyda y los mensajes que nos daba Bielsa"

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que el Sevilla de Matías Almeyda es un equipo "valiente y agresivo" y opinó que ve una "relación directa" entre lo que traslada al césped el técnico argentino y lo que Marcelo Bielsa, en su época de técnico del Athletic Club de Bilbao, les decía a ellos como jugadores.

El Rayo Vallecano afronta el partido contra el Sevilla tras una derrota dolorosa frente al Atlético de Madrid que se produjo con un gol en contra en los minutos finales.

"Estamos asimilando el proceso. La semana más importante de como jugar jueves y domingo es la siguiente pero son chicos fuertes. Estamos en el camino correcto y creo que hay que continuar con la línea de cosas buenas. Estamos haciendo cosas mucho mejor que las que hacíamos en este tramo la temporada pasada, pero cuando no ganas genera ese estrés y por ansia no se consigue la victoria", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Prefiero ganar todos los partidos en casa que fuera, pero aquí se trata de conseguir el objetivo. Mañana tenemos la oportunidad de hacerlo en casa y lo vamos a intentar", confesó el técnico rayista, preocupado por el clima social que se vive a raíz del conflicto entre afición y directiva.

"Desde que soy segundo entrenador del Rayo Vallecano no solo me he centrado en el objetivo deportivo, sino que he intentado comprometerme con todo lo extradeportivo. Somos diferentes por la gente que nos acompaña. Aquí son incondicionales", comentó.

"Este mes me ha servido para gestionarme a mi mismo, he intentado expresarme e intentar llegar al diálogo. Luego está el análisis de gente que observáis. En este mes me quedo con que la labor del entrenador en el Rayo es diferente", apuntó el técnico navarro, que habló sobre su rival, el Sevilla.

"Un equipo muy peligroso"

"Lo que reconozco en el Sevilla de Almeyda es que el traslada su mensaje de rueda de prensa al campo. Veo un mensaje de que quiere que su equipo sea valiente, agresivo y eso ha calado en sus jugadores. Mañana no espero otra cosa. Es un equipo muy peligroso al que nos enfrentamos", declaró.

Lo que sí nota Iñigo Pérez en Almeyda es "una relación directa" entre su equipo y los mensajes que Marcelo Bielsa les "trasladaba" a ellos como jugadores en el Athletic.

"Ese tipo de ideas si que lo veo plasmado. Todos tenemos influencias, pero en su forma de ver el fútbol lo habrá intentado. Mañana espero un partido muy dinámico con un grado de intensidad muy elevado. El que sea capaz de dar acierto y pausa sera capaz de ganar", dijo.

Sobre el once titular, Iñigo Pérez no quiso dar pistas pero sí advirtió que el brasileño Alemão, titular en el Metropolitano, podría repetir en ataque.

"Me gustó lo que vi y creo que va a mejorar. En el proceso de avance y mejora va a coger más nivel. Vamos a poder ver mejores versiones suyas", comentó el entrenador rayista, que también destacó a Pep Chavarría como un jugador "con un nivel muy alto, sino el más alto de los laterales izquierdos de la Liga".

"Su evolución obedece a la de jóvenes futbolistas que con entrenamientos, ganas y errores. Es un verdadero lujo tenerlo con nosotros", concluyó.