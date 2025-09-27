Kike Salas, nueva baja en la defensa del Sevilla para visitar al Rayo Vallecano

Tras confirmarse la baja por lesión de Tanguy Nianzou, que tuvo que dejar con diez al equipo en la segunda parte del partido ante el Villarreal cuando el marcador dictaba un 1-1, el Sevilla ha emprendido esta tarde viaje a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano con otra ausencia en la convocatoria concentrada en la línea defensiva, el canterano Kike Salas. El moronense no ha podido seguir el ritmo del grupo en las tres últimas sesiones de entrenamiento, por lo que Matías Almeyda ha decidido dejarlo en casa, si bien el club no ha especificado qué dolencia padece. En cualquier caso, llevaba arrastrando molestias un tiempo, antes de jugar ante el Villarreal.

Nianzou y Salas, dos de los tres defensas titulares el martes, se unen a las ausencias ya sabidas de Alfon y Joan Jordán, aunque el catalán está a punto ya de tener el alta competitiva, pues lleva algunos días con el grupo. Es novedad en la lista de expedicionarios Manu Bueno.

Los 24 convocados son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, José Ángel Carmona, Juanlu, Azpilicueta, Fábio Cardoso, Ramón Martínez, Castrín, Marcao, Suazo, Oso, Gudelj, Agoumé, Batista Mendy, Sow, Manu Bueno, Januzaj, Rubén Vargas, Peque, Ejuke, Alexis Sánchez, Isaac y Akor Adams.