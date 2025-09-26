Almeyda defiende su osadía en el Sevilla: "Jugando metidito ahí casi se va a Segunda"

A Matías Almeyda le salió un borrón cuando la afición menos lo esperaba, en el último partido ante el Villarreal, en el que el sevillismo tenía la ilusión de acabar con la mala racha en casa en 2025 (sólo un triunfo) y la de no ser capaz de ganar dos partidos seguidos.

Por eso, y por su extraña alineación y mala gestión de los cambios, había que escuchar el nuevo mensaje del entrenador argentino a las puertas de otra visita en la Liga, esta vez al Rayo Vallecano este domingo (14:00 horas).

“Hemos esrado haciendo análisis, en lo bueno en lo malo, tratando de reflexionar y mirando bastante lo que hicimos, en qué estuvimos acertados y en qué no. Ahora es un trabajo nuevo, otro partido en un terreno de juego más reducido. Igual que hace 30 años. Mismo terreno y un equipo duro”, decía el preparador sevillista, que contestó a la pregunta del juego vertical con el que tanto sufrió ante el Villarreal: “Trabajamos con respecto a los errores, en vídeo, hablando y en cancha. Hubo situaciones que hicimos regular, que hicimos bien y otras en que lo hicimos muy mal con rivales que no perdonan. Se trata de eso, estamos en crecimiento. Estamos en un proceso de ir acomodando un montón de cosas, pero se necesita tiempo. A veces no te lo dan. Hubo cosas buenas y hubo cosas que pecamos de ingenuos. Íbamos empatando y era el minuto 86. Por ahí tomamos decisiones erróneas, nos faltó esa falta táctica, ese saber…”.

Críticas al planteamiento y a su gestión de cambios “No me detengo mucho en mí. Yo ya fui futbolista. Lo de ver mi nombre y eso va pasó en otra etapa del fútbol. Como entrenador estamos en una búsqueda del crecimiento en un equipo que lleva mal dos años. La búsqueda total es quedarme mucho tiempo. La gente del futbol no es tonta. La gente quiere resultados, pero sabe cuándo se trabaja y cuándo no. Amamos lo que hacemos. Cuando no salen bien nos vamos mal y cuando salen bien dura poco. Lo más dificil es lograr una estabilidad que todavía no lo hemos encontrado”.

El empuje de la afición. “Lo del otro día fue increíbe. En el segundo tiempo nos llevó y nos estusiasmamos tanto que fuimos a ganar el parido con diez jugadores. Pero tuvimos errores claros que sabemos que no podemos tener”.

¿Demasiado osado? “Es bueno insistir a ir por más que quedarse ‘metidito ahí’, porque ‘metidito ahí’ casi te vas a Segunda División. Con otra estrategia que es respetable casi se desciende. Vamos a buscar otro camino y es lo que yo pienso. No vi que en los 6 partidos hayamos sido superados por un rival. Estamos luchando. Estamos desando ganar de local, pero es el camino. Hay que ser fuerte en la adversidad. los débiles acá se quedan a fuera. Hemos encontrado un grupo de luchadores”

No ganar 2 partidos. “En River lo vivimos. Es difícil salir de estos momentos. Ganas, empatas pero cada derrota es un golpazo. El fútbol no es el mericimiento, lo sabemos, pero es el camino. El otro día inclusive con 10 hicimos dos ocasiones para empatar. Necestamos eso de que pegue en el palo y entre”.

La lesión de Nianzou. "Era el momento de sacarlo, había descansado. No pudimos lograr que jugara tres partes seguidas. En los otros lo tuvimos que sacar. Esta vez iba a ser al revés. Y se notó su salida. La lesión es mínima pero le va a llevar hasta después del parón seguramente".

Fabio Cardoso, ¿para cuándo?. "No había hecho pretemporada y ahora está en la lucha. No hay amistosos y no lo puedo ver. Pasar de un entrenamiento a un parido me va a llevar un tiempo de trabajo, pero jugará".

Tnaquilidad con Akor Adams "Hablamos con él, le mostramos videos viendo varios movimientos... Viene de lesión. Hay que cuidarlo, protegerlo. Jugó 90 minutos y no llegó un juego limpio para él, sino que fue siempre luchando. Tiene un potencial enorme. Intentaremos buscar los movimientos para potenciarlo".

Januzaj y lo que ve que otros no ven. "Lo he visto. Su historia es muy rica y ha jugado muy bien al fútbol. Yo era un jugador de fútbol. Acá no jugué bien, no sé... Cuando llegué empece a ver que ve pases que otros no ven. Es verdad que físicamente había que llevarlo. Lo dieron por perdido. Hacía tres años que no jugaba tituar aquí ¿no? Los grandes jugadores no se olvidan de jugar. Tuvo pinceladas de esa gente que ve otro futbol. Es un metedor de pases de gol. En pretemporada en Portugal le metio un pase de gol a Peque que es el mismo que le metió a Ejuke. Pues sabemos qué ese pase lo tiene".