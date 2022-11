Un micrófono abierto 'pilla' a Sampaoli y Lamela en la rueda de prensa de Champions

La rueda de prensa oficial del Sevilla previa al partido de este miércoles contra el Manchester City deparó una curiosa anécdota cuando Jorge Sampaoli se dirigió al futbolista que lo acompañaba, concretamente su compatriota Eric Lamela, después de que éste hubiera contestado a las preguntas de los periodistas allí presentes.

El entrenador del Sevilla le pregunta al futbolista que si está todo bien y éste le contesta que sí, que no hay ningún problemas. Entonces, Sampaoli le hace un comentario sobre el tiempo que había estado Lamela como jugador profesional en la Premier League. "Son ocho años, hijo de (...), en ese tiempo tienes que saber hablar de corrido bien".

La respuesta de Lamela no deja de ser sorprendente: "Sí, bueno, tampoco soy un inglés", le contesta el futbolista al comentario de su entrenador.

Jorge Sampaoli, paralelamente, había utilizado esa rueda de prensa para comentar que no puede pensar en el derbi y dejar atrás el partido ante el Manchester City por mucho que el Sevilla no tenga nada que hacer en la Champions. El técnico argentino recordó que no se puede eliminar este partido del calendario y que no puede formar un once que no garantice que pueda plantar cara a un rival que considera "el mejor del mundo".

"No podemos hacer como si el partido de mañana no existiera, porque existe. Y es un partido del que se hablará mañana si al equipo le va mal", ha advertido el preparador de Casilda, convencido de que debe armar un equipo que plante cara al City por mucho que el derbi esté a la vuelta de la esquina y que el resultado en el Etihad Stadium no tenga trascendencia clasificatoria: "La realidad es que venimos a jugar con un equipo muy importante que nos da la posibilidad de mejorar de cara al domingo".