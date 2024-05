La intrahistoria de la renovación de Jesús Navas con el Sevilla

El futuro de Jesús Navas estará donde siembre debió estar: en su casa. En el Ramón Sánchez-Pizjuán. El de Los Palacios vuelve a sonreír, tras confirmar su renovación vitalicia con el club de su vida, y haber superado, por fin, sus días más complicados y extraños en el Sevilla. El capitán nervionense comenzó una montaña rusa de emociones durante el partido ante el Cádiz, del cual salió entre lágrimas, y no paró hasta salir de San Mamés.

Estados cambiantes, pero con un sentimiento, siempre, fijo: el amor al escudo del Sevilla. Él se dedica a jugar y a defender sus colores. Los asuntos que se salen del campo, pero que irremediablemente acaban afectando al mismo, los delega en su gente de confianza. Siempre ha sido así y jamás le ha venido mal, pero, esta vez, estuvo cerca de acabar de la peor forma para todos los protagonistas de esta historia. Por suerte, el sentido común imperó durante la mañana del sábado.

Una rueda de prensa que cambió todo

La comparecencia de José María del Nido Carrasco cambió la situación de Jesús Navas por completo, aunque siempre cabrá preguntarse qué hubiera pasado si el comunicado del palaciego no hubiera salido a la luz. Cosas del destino.

Viernes noche, casi madrugada: Jesús Navas emite un comunicado oficial en todas sus redes sociales. Unas palabras que parecía impensable -normal- que, alguna vez, pudieran salir de su puño y letra. Esto activó las alarmas del Sevilla: preparación y convocatoria de una rueda de prensa en tiempo récord, para tratar públicamente un tema que atañe a todo el sevillismo.

José María del Nido Carrasco habló ante todos los medios de comunicación... y, a la vez, el vestuario del Sevilla siguió en directo la misma. No se esconde que hubo asombro por las diferencias entre el comunicado de Navas y lo que decía el presidente: el momento de tomar la decisión, clave. Por tanto, nos encontramos ante una situación atípica y desconocida por los presentes: la prensa fue testigo directo de cómo el palaciego saltó al césped con una idea que comenzaba a gestarse en su cabeza.

¿Habrá tiempo para cambiar de decisión? Sí. Tal y como dijo el presidente del Sevilla, apenas un minuto le bastó para cerrar una renovación de por vida con su gran leyenda. Del Nido Carrasco y Navas. Máximo dirigente y capitán. Cara a cara. Solos. No tardó en aceptar las condiciones e, incluso, en asegurar que no le importaba cobrar. Es por ello que su salario irá para una fundación. A Navas no le interesa el dinero, sólo su escudo. El del Sevilla.

Con ese estrés, cansancio y libertad viajó a San Mamés. Con la seguridad de que defenderá el escudo que ama todo el tiempo que él quiera -a priori, hasta el mes de diciembre sobre el césped-. Después de su retirada, seguirá siendo el mayor embajador de la marca 'Sevilla Fútbol Club'.

El día en el que el sentido común y el sentimiento imperó en un mundo cada vez más próximo al negocio y más alejado del corazón.