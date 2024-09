Isaac Romero, una cuestionable dependencia

Sevilla/Hace menos de un año, meses, era un jugador del filial al que un capricho del destino lo puso en el escaparate cuando los planes que el club tenía para él era cederlo a un Segunda y traer a Datro Fofana. Quique Flores lo convirtió en futbolista. Aprovechó sus ganas de balón para costruir un equipo, más que alrededor de él, tras su incansable estela de briega y desmarque, sus dos grandes virtudes.

Metió goles, no muchos, pero tampoco pocos. Se le apagó la luz en un partido en Las Palmas en el que falló tres goles clamorosos y eso le vino bien al Sevilla, porque con un año solo de contrato era carne de seguir los pasos de Samu Omoridion en el Atlético.

Ahora, su rol en el equipo con 24 años es una muestra más de la decadencia de este Sevilla, que sufre una cuestionable y dudosa dependencia del lebrijano. No está él y no hay un faro. Con sus sombras, pero también con sus aciertos, más en el pase y su forma de entender el juego colectivo que por sus goles: aún no se ha estrenado en esta Liga.

En Vitoria cayó lesionado y lo que parecía una baja segura se ha convertido en duda. Isaac no entrenó este lunes pero no está descartado. Y el sevillismo reza para que llegue en la cita ante el Valladolid porque las sensaciones que dio la única alternativa que hay en la plantilla fueron malas. La afición también quiere ver al nigeriano Iheanacho, pero ahora mismo prefiere a Isaac cojo para que saque al Sevilla del atolladero.