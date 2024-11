Kike Salas debuta con la sub 21 en una lista con Juanlu y Carmona

El Sevilla tiene a un nuevo internacional sub 21 español: Kike Salas. El canterano de Morón de la Frontera, tras estar presente en varias prelistas con ‘La Rojita’, debuta en la lista de Santi Denia para acudir a los encuentros amistosos del combinado español. Se trata de la primera vez que el canterano sevillista recibe alguna llamada de la selección española, al no haber estado presente con ningún escalafón inferior antes de la actual convocatoria. Su presencia con el primer equipo desde la pasada temporada, y sus últimas actuaciones con el primer equipo, han producido la llamada de un Santi Denia que está cada vez más pendiente de las promesas del Sevilla y de la carretera de Utrera.

Carmona y Juanlu repiten con la sub 21; Peque, ausencia

En una lista en la que no sólo está Kike Salas, sino que repiten dos de los fijos del Sevilla. José Ángel Carmona, que regresó en el mes de octubre con la sub 21 después de dos años y sigue asentado como indiscutible en los planes de García Pimienta, y Juanlu Sánchez, una pieza inamovible para el técnico manchego con el que ganó el oro olímpico en París 2024. La principal ausencia de la lista, respecto a la última convocatoria, es Peque. El centrocampista catalán se ha caído en esta ocasión a pesar de anotar y dar dos asistencias ante Malta en el último partido de la sub 21 española.

Partido ante una potencia como Inglaterra

Los canteranos del Sevilla tendrán una doble cita en territorio español ante dos potentes selecciones sub 21. El primero de los encuentros se disputará, otra vez, en La Línea de la Concepción. Mismo escenario donde ‘La Riojita’ superó a Kazajistán en el clasificatorio para el Europeo hace unas semanas para conseguir el billete a Eslovaquia 2025. Allí la selección de Santi Denia regresará para disputar un encuentro amistoso de altura. Se enfrentará a Inglaterra sub 21. Un equipo plagado de futuras estrellas con nombres que brillan ya en la Premier League como Jobe Bellingham, Morgan Rogers, Jaden Philogene -ambos del Aston Villa-, Iling Júnior -ex de la Juve- o Archie Gray -del Tottenham-. Será una de las primeras pruebas de cara al próximo Europeo sub 21.

La otra prueba de la selección de Santi Denia será en la tierra del propio seleccionador, Albacete. ‘La Rojita’ viajará hasta el Carlos Belmonte para enfrentarse a otra potencia en selección de categorías inferiores como es Dinamarca. Dicho encuentro se disputará el próximo 19 de noviembre a las 19:00 y será el último encuentro antes de regresar a Sevilla para continuar a las órdenes de García Pimienta.