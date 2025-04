García Pimienta todavía ni mejora ni iguala en el Sevilla sus números en Las Palmas

Xavier García Pimienta está tocadísimo a pesar de que, según asegura, no teme que se juegue nada el próximo partido en Mestalla ante el Valencia en pleno Viernes de Dolores. El Sevilla vive su peor racha de la temporada, un momento agónico con tres derrotas consecutivas, una de ellas el derbi, lo que no había sucedido desde que se inició la temporada.

El consejo de dirección, junto con el director deportivo, viven su particular gabinete de crisis. Más sencillo, esto lo van a decidir José María del Nido Carrasco y Víctor Orta, que a estas horas evalúan todos los escenarios posibles. Lo sucedido este domingo tras la derrota ante el Atlético -y durante, porque la interrupción de 5 minutos es otra peligrosa brecha que se abre contra el consejo- puede marcar para un lado determinado una decisión que va a costar otro pico a las arcas de a sociedad, que gracias a un crédito evita estar en causa de disolución, pero que a este paso incluso con esas cuentas podría acercarse. La destitución del entrenador barcelonés ya se plantea.

Y es que, además, con los numeros en la mano hay motivos para ello. García Pimiena, pese a que la temporada pasada no ganó un solo partido a partir del 10 de febrero al frente de Las Palmas, todavía no ha superado sus números en el equipo canario. Es que ni los iguala. Víctor Orta apostó por el catalán por su labor con un recién ascendido, en especial en la primera vuelta, en la que rozó los puestos europeos.

El Sevilla, por ejemplo, todavía no ha sumado el mismo número de victorias de Las Palmas en la campaña 23-24. Pese a que desde que ganó al Valencia el 10 de febrero (con una remontada con dos goles en los minutos 88 y 91) ya no lo hizo más, el equipo nervionense en la presente campaña aún no ha llegado a las de victorias de los amarillos. El Sevilla se ha quedado de momento en 9 triunfos, 9 empates y 12 derrotas. Suma 36 puntos, uno menos de los 37 con los que Las Palmas figuraba en la clasificación tras la jornada 30.

Lo que cabrea, no obstante, al sevillismo es que García Pimienta en su discurso siga viendo cosas positivas y no sea capaz de hacer el mínimo de autocrítica con el eterno mensaje de que "queda mucha Liga". En realidad, cada vez queda menos, sólo 8 jornadas, mientras que la afición ve cómo se va a escapar la oportunidad de llegar a Europa en un año se supone que de transición cuando el octavo o incluso el noveno con un poco de suerte puede salvar la temporada de esta manera.