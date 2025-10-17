Así les ha ido a los internacionales del Sevilla en este parón de selecciones: sonrisas y lágrimas

El Sevilla Fútbol Club es uno de esos equipos que, pese a atravesar un mal momento, siempre cuentan entre sus filas con jugadores internacionales. Hasta siete jugadores del combinado hispalense se han marchado con sus respectivos combinados nacionales en este último parón de selecciones, con resultados dispares y algunos intrascendentes. La buena noticia para Matías Almeyda es que ninguno de los futbolistas ha caído lesionado, mirando especialmente a los tres que son titulares indiscutibles y a un revulsivo que parece tocado por una varita.

Suazo realiza un centro-chut ante Grimaldo en el Chile-Perú. / Federación de Fútbol de Chile

Dolor, gloria y galones

Odysseas Vlachodimos ha vivido en sus propias carnes la eliminación de la Selección de Grecia. Tras ser suplente durante varios partidos, Ivan Jovanovic le dio la oportunidad frente a Dinamarca, aunque nada pudo hacer el guardameta perteneciente al Newcastle para evitar la derrota por 3-1. Los helenos ya no tienen opciones de clasificarse para el Mundial de 2026 pese a que aún deben disputar dos encuentros de la fase previa al torneo continental. Al contrario que ocurre con el Sevilla, Orjan Nyland es protagonista en una Noruega que, de la mano de Erling Haaland, ha ganado sus seis partidos con el cancerbero blanquirrojo como titular, encajando tres goles y anotando 29.

La cruz de la moneda también ha caído del lado de Gabriel Suazo, que ya se encontraba eliminado con Chile. El lateral fue el capitán de los suyos en la victoria sobre Perú, único partido para La Roja durante el parón. El que deberá ganarse su pase a la siguiente ronda es Nemanja Gudelj con Serbia, complicándose su clasificación tras caer frente a Albania en esta última fecha. Inglaterra ya es primera de grupo con 18 puntos, pudiéndose haber decidido el destino del grupo con la victoria de la selección rojinegra (once puntos por los diez de las águilas blancas).

Rubén Vargas celebra el tanto con el que se adelantó el Sevilla en Vitoria. / EFE

En el caso de Suiza, los helvéticos continúan primeros de su grupo tras empatar frente a Eslovenia y derrotar a Suecia. Djibril Sow fue titular en el primero de los dos partidos, al igual que un Rubén Vargas que también repitió frente a los nórdicos. El extremo es una de las figuras más destacada del Sevilla Fútbol Club, siendo además el tercer máximo asistente de LaLiga con cuatro pases de gol en cinco encuentros. Para rematar los balones del suizo, el conjunto hispalense tiene a un Akor Adams que ha debutado por todo lo alto con Nigeria. Em su primera llamada con la selección africana, el ariete anotó el tanto de la victoria ante Lesoto, goleando después a Benín para firmar su pase al Mundial de 2026.