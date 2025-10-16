Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Mallorca: bases asentadas

Este Sevilla Fútbol Club se parece entre poco y nada a lo visto en las últimas temporadas. El lavado de cara que Antonio Cordón y Matías Almeyda le han dado al equipo se nota en los resultados pese al mal inicio de curso, en el que algunos se mostraban escépticos con la incorporación del técnico argentino. Sin embargo, el que fuera futbolista del combinado hispalense en la década de los 90 ha caído de pie en el vestuario y la afición, cuajando buenos partidos y dejando al equipo durante todo el parón en puestos europeos. El duelo de este sábado ante el Mallorca, colista de la Primera División, se antoja propicio para mantener la buena dinámica de una plantilla que solamente tiene dos jugadores fuera por lesión: Tanguy Nianzou y Alfon González.

Isi pelea y logra juntar a Marcao y Suazo, central y carrilero del costado izquierdo. / Europa Press

Solamente una duda

Matías Almeyda parece haber encontrado su once tipo en un Sevilla que tiene a Odysseas Vlachodimos como nuevo referente bajo los palos. Pese a la goleada recibida con Grecia durante este parón de selecciones, el cancerbero heleno realizó cuatro paradas que evitaron una sangría mayor por parte de Dinamarca. Orjan Nyland se ha visto relegado al banquillo al igual que un Juanlu Sánchez cuyo hueco en el carril derecho ocupará casi con total seguridad José Ángel Carmona. El visueño, cuya pretemporada fue nefasta, se ha rehecho y es uno de los jugadores más destacados del combinado nervionense.

Por la banda izquierda no parece haber ningún tipo de duda con la titularidad de Gabriel Suazo. Tras ser capitán con Chile en el amistoso de Perú, el lateral regresó a la capital hispalense para ponerse a las órdenes de Almeyda este mismo lunes. Sin embargo, tras optar por una defensa de cuatro frente al Fútbol Club Barcelona, el eje de la zaga del Sevilla Fútbol Club podría volver a variar. Marcao y César Azpilicueta tienen asegurados sus puestos, siendo una incógnita el tercer central en caso de modificar la formación. Kike Salas, Fábio Cardoso, Ramón Martínez y Andrés Castrín son los candidatos a partir de inicio, no así un Nianzou que sigue fuera de los terrenos de juego tras lesionarse ante el Villarreal.

Agoumé celebra el triunfo del Sevilla sobre el Barcelona. / AFP7 / Europa Press

Consolidación y eficacia

Batista Mendy y Lucien Agoumé serán, si nada lo impide, el doble pivote en el Sevilla. Los jugadores franceses son los titulares de un equipo que tiene en los dos un buen bloque compacto en el centro del campo. Jugadores como Nemanja Gudelj, Djibril Sow o Peque Fernández han quedado relegados a un segundo plano, aunque cuentan para un Almeyda que quiere a todos sus jugadores preparados para cuando los necesite. Por las bandas, Alexis Sánchez y Rubén Vargas parecen inamovibles para el técnico argentino. El buen nivel de ambos hace impensable que pierdan su sitio en el once inicial, al igual que un Isaac Romero que volvió a ver portería frente al Barcelona. Con Akor Adams llegando este mismo jueves, y pese a su buen momento de forma, el lebrijano apunta a la titularidad frente al Mallorca.

Isaac Romero celebra el gol del Sevilla ante el Elche / Antonio Pizarro

Alineación probable

Vlachodimos; Carmona, Marcao, Azpilicueta, Cardoso, Suazo; Mendy, Agoumé; Rubén Vargas, Alexis Sánchez; Isaac Romero.