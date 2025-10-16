El Sevilla entrena con dos novedades y tres ausencias, una de ellas temporal

El Sevilla Fútbol Club ha realizado este jueves 16 de octubre su cuarta sesión de entrenamiento de la semana, penúltima antes de recibir al RCD Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Las dinámicas de ambos equipos parecen totalmente contrapuestas, ya que los baleares son colistas con cinco puntos y una sola victoria en lo que llevamos de temporada, mientras que el conjunto hispalense ha dormido durante todo el parón en puestos europeos después de golear al Fútbol Club Barcelona en Nervión y conseguir su primera victoria como local cinco meses después.

Esta ventana internacional en el combinado blaquirrojo ha estado marcado por las ausencias de siete jugadores, convocados con sus respectivas selecciones para diferentes compromisos. Orjan Nyland y Nemanja Gudelj han sido los últimos en incorporarse este jueves al grupo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, siendo Akor Adams el único que aún no ha regresado de su periplo con Nigeria. El delantero, artífice de la victoria de las Super Águilas contra Lesoto, aterrizará en la capital andaluza a lo largo del día y, si no ocurre nada raro, se pondrá a las órdenes de Matías Almeyda en el último entrenamiento de la semana, que tendrá lugar este viernes a partir de las 19:00.

Almeyda charla con Akor Adams en un entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

El encuentro de la última jornada dejó, además de un muy buen sabor de boca en Nervión, varios registros positivos que el Sevilla Fútbol Club quiere mantener. Pese al mal momento de forma del Mallorca y que los bermellones llevan sin ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde 2013, tres años más si miramos solamente los encuentros de LaLiga, Matías Almeyda no deja a los suyos relajarse. El argentino, que le ha cambiado completamente la cara al conjunto blanquirrojo desde su llegada, sabe que la filosofía 'Cholista' del partido a partido es la única forma de dar un carpetazo a dos años de inopia en la capital hispalense.

Con el once tipo cada vez más claro, el técnico bonaerense espera mantener la buena dinámica que atraviesan los suyos, después de un mes inapelable en el que solamente el Villarreal ha sido capaz de superarlos. La lesión de Tanguy Nianzou que dejó con diez al cuadro sevillista fue clave para que el submarino amarilo se llevase los tres puntos de Nervión, siendo esto además un contratiempo para un Almeyda que aún no ha recuperado al zaguero galo. Ni el ex del Bayern de Múnich ni Alfon González parecen estar disponibles para el choque ante el Mallorca, ya que han estado toda la semana realizando trabajo específico al margen del grupo.