Horario y dónde ver el Sevilla FC - RCD Mallorca: el ratón y el queso

Al Sevilla Fútbol Club le había salido todo a pedir de boca antes del parón. Los de Matías Almeyda, que continúa sumando adeptos a su causa tanto dentro como fuera del vestuario, consiguieron encadenar dos victorias consecutivas en LaLiga por primera vez casi un año y medio después. Ganar en Vallecas con la épica que añade el sufrimiento fue el primer paso, consolidándose el buen momento de forma del combinado hispalense ante el Fútbol Club Barcelona hace casi dos semanas. Esta jornada, el Mallorca visita un Ramón Sánchez-Pizjuán que espera volver a celebrar con los suyos, en un partido que se antoja trampa como todos en los que está involucrado el colista de una categoría.

El Sevilla celebra con su afición el apabullante 4-1 al Barcelona. / Antonio Pizarro

Horario del encuentro

El Sevilla Fútbol Club recibirá al Mallorca este próximo sábado 18 de octubre a las 14:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los baleares llevan sin ganar en el coliseo hispalense desde 2013, aunque en esa ocasión fue en Copa del Rey. Para recordar la última victoria del combinado bermellón en Nervión en competición liguera hay que remontarse al 21 de noviembre de 2010, cuando los pupilos de Michael Laudrup se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Michael Pereira y Pierre Webó. El tanto de Luis Fabiano fue insuficiente, certificándose después de esto el comienzo de una racha positiva en competición doméstica para los blanquirrojos: cinco victorias y dos empates, el últimos de ellos la pasada campaña.

Dónde ver el partido

El choque podrá verse, además de en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, pudiendo seguirse en la web de Diario de Sevilla. Con cinco puntos en su casillero, Mallorca y Real Sociedad son, por el momento, los peores equipos de esta edición de LaLiga. Los puestos de salvación están a tiro de piedra, ya que Celta y Real Oviedo únicamente suman un punto más que los bermellones. Ganar en el estadio del Sevilla se antoja vital para cortar la mala racha que atraviesan los baleares, especialmente para un Jagoba Arrasate cuya continuidad cada vez está más en duda tras los resultados cosechados.

Las fotos del Sevilla Fc - Mallorca / Antonio Pizarro

Matías Almeyda aún no sabe si podrá contar para este encuentro con los lesionados Tanguy Nianzou y Alfon González, que se encuentran realizando trabajo específico al margen del grupo. Los siete internacionales que el combinado hispalense ha perdido durante este parón de selecciones podrían estar presentes ante el Mallorca, siendo Orjan Nyland, Nemanja Gudelj y Akor Adams los últimos en incorporarse a las órdenes del técnico bonaerense. El fútbol dirá quién se lleva el gato al agua en un partido donde ambos equipos tienen la imperiosa necesidad de llevarse los tres puntos: unos para seguir respirando aliviados y otros para dejar atrás la zona peligrosa de la clasificación.