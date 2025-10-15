El consejo que recibió Akor Adams hace seis años y que ha marcado su carrera: "Los días malos te harán más fuerte"

El mes está siendo insuperable para Akor Adams. Tras recuperarse de la lesión y darle los tres puntos al Sevilla Fútbol Club en Vallecas, anotando su primer gol en LaLiga con el conjunto hispalense, el delantero anotó uno de los cuatro goles frente al Fútbol Club Barcelona. Sin embargo la cosa no quedó ahí, ya que fue convocado por la Selección absoluta de Nigeria por primera vez en su vida, transformando la diana de la victoria ante Lesoto. Después de un inicio complicado en el fútbol español, el ariete parece haber encontrado su hueco de la mano de un Matías Almeyda que parece tocado por una varita.

La semana pasada se daba a conocer que Adams había sufrido acoso durante su etapa en el Montpellier, una de las razones por las que quiso abandonar el cuadro francés y terminó recalando en Nervión. Todo parece irle de cara a un futbolista que ha sufrido varias crisis a lo largo de su carrera, algo que nunca ha escondido y refleja en sus redes sociales. Este mismo miércoles por la mañana, el nigeriano ha compartido a través de su cuenta de Instagram una conversación en 2019 con su compañero de selección y compatriota, Víctor Osimhen.

Akor Adams calienta antes del partido decisivo contra Benín. / Super Eagles

Ejemplo de superación

El 28 de enero de 2019, mientras militaba en el Sogndal de la segunda división de Noruega, Akor Adams mandó un mensaje directo al que fuera delantero del Nápoles: "¿Cómo manejas los días malos en el entrenamiento o después de los partidos?". No tardó mucho en responder su homólogo, que contó de primera mano cómo sobrellevaba él las malas rachas: "Hermano, siempre habrá días malos, sean de partido o entrenando, a lo que tienes que agarrarte es a tu calidad y más importante, el deseo de triunfar, las prisas por alcanzar tu máximo potencial son básicamente lo que te hacen destacar".

"Trata de olvidarte de los días malos lo más rápido posible", aseguraba Osimhen, que reconocía haber pasado "por muchas y muy malas críticas, pero he decidido que eso no me va a hundir. Pon a Dios por delante y cree en ti, los días malos solamente te harán más fuerte". Akor Adams, que siempre ha demostrado sus creencias religiosas, agradeció el mensaje de su compatriota que, con el paso de los años, se ha convertido en su compañero de selección. Matías Almeyda recupera al delantero para el duelo entre el Sevilla Fútbol Club y Mallorca, que espera continuar con su buen momento de forma ante el colista de LaLiga, que solamente ha ganado un partido en la presente temporada.