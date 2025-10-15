SANIDAD
El Sevilla toma una decisión con dos de sus jugadores

Los hispalenses preparan con ahínco el choque de este sábado ante el Mallorca

Víctor Orta culpa a la "mala suerte" de su etapa en el Sevilla

Nianzou, junto a Vargas en una sesión de trabajo. / Juan Carlos Muñoz

Con el encuentro ante el Mallorca a la vuelta de la esquina, el Sevilla Fútbol Club continúa recuperando jugadores tras sus compromisos internacionales. Tanto Djibril Sow como Rubén Vargas han regresado este miércoles a la capital hispalense después de su convocatoria con Suiza, aunque aún no se han puesto a las órdenes de Matías Almeyda. De cara a encontrarse en una forma óptima para el duelo de este sábado, ambos se han ejercitado al margen del grupo en una sesión de recuperación.

