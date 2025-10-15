Con el encuentro ante el Mallorca a la vuelta de la esquina, el Sevilla Fútbol Club continúa recuperando jugadores tras sus compromisos internacionales. Tanto Djibril Sow como Rubén Vargas han regresado este miércoles a la capital hispalense después de su convocatoria con Suiza, aunque aún no se han puesto a las órdenes de Matías Almeyda. De cara a encontrarse en una forma óptima para el duelo de este sábado, ambos se han ejercitado al margen del grupo en una sesión de recuperación.