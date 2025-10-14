Víctor Orta culpa a la "mala suerte" de su etapa en el Sevilla

Víctor Orta no es un nombre que traiga buenos recuerdos a la afición del Sevilla Fútbol Club. El madrileño tuvo la complicada tarea de heredar la dirección deportiva del conjunto hispalense tras la segunda salida de Monchi, que ya ha finalizado su aventura en Inglaterra y ahora se dedica en cuerpo y alma al recientemente refundado San Fernando. Tras conseguir la séptima UEFA Europa League, el cuadro nervionense afrontaba el curso 2023-2024 con la energía renovada gracias a un José Luis Mendilibar que consiguió ganarse el corazón del respetable sevillista. Sin embargo, los malos resultados y las desavenencias entre el técnico y el Consejo de Administración llevaron a la destitución del vasco, en una temporada que finalizó con Quique Sánchez Flores salvando los muebles.

El que fuera entrenador del Atlético de Madrid no duró mucho en la capital andaluza, ocupando su hueco un Xavi García Pimienta al que tampoco le salieron las cosas en Nervión. Con el catalán por poco se consuma la tragedia, apareciendo de nuevo Joaquín Caparrós para lograr una permanencia que se selló por un punto. Tras dos años de vagar por el desierto y acercarse peligrosamente a la Segunda División, la planta noble del Sevilla decidió prescindir de Orta, que no tardó en encontrar un nuevo proyecto de la mano del Valladolid. Desde Pucela, donde su equipo es cuarto con 15 puntos de 27 posibles, el que fuera director deportivo del conjunto hispalense ha concedido una entrevista a El Larguero en la que ha analizado su situación y su paso por el combinado blanquirrojo.

Del Nido Carrasco, García Pimienta y Víctor Orta, el pasado junio en la presentación del técnico. / José Manuel Vidal / efe

Riesgos y mala suerte

Consciente de todo lo que ocurrió durante su etapa en el Sevilla Fútbol Club, el madrileño no ha dudado en reconocer que el cuadro nervionense tiene "un montón de buenísimos jugadores", asegurando sentirse "muy contento por cómo le está yendo". Entre todas las cosas que rodean a la entidad, Víctor Orta reconoce que hay una que prima por encima de las demás: "La verdad es que es un grupo humano increíble en todos los ámbitos del club, pero bastante trabajo tengo en el Valladolid para intentar subirlo". Pese a lo abrupto de su salida y el mal recuerdo que pueda haber de él en Nervión, parece que el exdirector deportivo no guarda rencor al que fue su club durante dos años: "Me pone feliz que las cosas vayan mejor, honestamente. Me pone muy feliz. Me alegra y merecen que les vaya bien".

Sin embargo, Orta también ha querido dejar claro que lo ocurrido en el Sevilla no fue solamente su culpa: "Tuve mala suerte, tampoco tuve buenos tiempos económicos en el Sevilla", agregando que es "muy difícil fichar también con dinero". Para ejemplificar esta situación, el madrileño ha puesto encima de la mesa el nombre de dos jugadores por los que se ha pagado un precio desorbitado y que este curso no están rindiendo como se esperaba de ellos: "Gyokeres metía goles en Portugal por todos lados. Wirtz parecía un prestidigitador en Alemania y ahora en el Liverpool ya le están dando unos palos tremendos".

Víctor Orta, en la Junta de Accionistas de este mes de octubre. / José Luis Montero

El factor humano es algo que muchas veces no parece tenerse en cuenta en el mundo del fútbol, algo en lo que Orta ha querido hacer hincapié: "Estamos hablando de personas que tienen un rendimiento en un entorno, en un contexto. Minimizar el riesgo de fichajes a nivel técnico es ver partidos, ver partidos, ver partidos... Ahora tenemos un montón de datos, pero hay dos cosas incontrolables: el nivel psicológico y lo que yo llamo la transición". Casos como el de Kelechi Iheanacho, Valentín Barco, Chidera Ejuke o Djibril Sow son ejemplos de futbolistas que, en mayor o menor medida, no han terminado encajando en el Sevilla Fútbol Club: "Ves a un jugador en un entorno y lo intentas trasladar a otro y eso puede pasar o no. Siempre asumes un riesgo, estamos hablando de personas".