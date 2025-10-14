Cuando las cosas van bien, el buen rollo suele imperar en el ambiente. El Sevilla es una prueba de ello, dejando por el momento a un lado los pájaros de mal agüero que sobrevolaban Nervión. En el último entrenamiento se ha vivido una demostración de esto con un ejercicio de salto, en el que los jugadores tenían que empujarse en el aire. Alexis Sánchez, emparejado con Marcao, ha terminado cayendo al suelo, desatando las risas de sus compañeros y un acertado comentario de Bonini: "Elegiste mal".